Polémica por el uso de RCP a Fernando: "Es fundamental para traer a la vida a una persona"

Durante la cuarta jornada del juicio por la muerte de Fernando Báez Sosa la defensa de los rugbiers imputados cuestionó las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) que le realizó una turista. Esto alertó a distintos sectores sanitarios y cardiólogos advirtieron que "salva vidas".

En declaraciones en El Interactivo, lunes a viernes de 12 a 14 por Ciudadano News, Fabio Mennitte, cardiólogo y miembro de la Federación Argentina de Cardiología, habló sobre las repercusiones a la técnica de RCP durante el juicio por la muerte de Fernando Báez Sosa, dijo: “Surge este comunicado de la Federación Argentina de Cardiología a través de la secretaría de RCP producto de algunas situaciones de este juicio que ha sido tan mediático, algunas referencias que consideraron que era importante aclarar a los ciudadanos porque podían quedar conceptos erróneos".

El médico indicó que desde hace años desde la Federación se trabaja para que "la persona que no tiene que ver con el ámbito de la salud aprenda las maniobras de RCP porque son una herramienta fundamental para traer a la vida a una persona, qué de forma súbita, la ha perdido".

Y más allá que "esta situación tuvo que ver con una situación traumática, lo que terminó haciendo que Fernando muriera, pero en definitiva nosotros como cardiólogos, sabemos que la muerte súbita en Argentina se habla de más de 40 mil casos al año, hablamos de 120 personas que en el día mueren de muerte súbita, en general la causa es enfermedad cardiovascular.

Alguna arteria que se obstruye, y así como puede dar en el corazón un dolor en el pecho, un infarto, también puede debutar con una muerte súbita".

Para el profesional, como no en todos lados hay personal de salud, "es tan importante que la gente común sepa hacer maniobras de RCP", algo por lo que "venimos bregando esto hace muchos años".

“Si tomamos a una persona en los primeros minutos que ha hecho una muerte súbita, tenemos un 80% de probabilidad que esa persona pueda sobrevivir y llegar a un centro de alta complejidad", reconoció.

Mennitte recordó que “es importante dejar en claro, por los conceptos que surgieron de este juicio, que puede haber situaciones que potencialmente pueden afectar a la persona a punto de partida de un RCP, por ejemplo, si se fractura una costilla, puede pinchar el pulmón, pero es muy raro, por eso es importante dejarlo en claro".

Necesitamos que "quede en claro que si una persona no tiene conciencia, no responde y veo que no respira, se tiene que considerar que esa persona está muerta, si no respira es porque no llega oxígeno al cerebro, si uno ve a una persona muerta actúa".

En consecuencia, "Esto es lo importante de la situación, ya que la persona de buena fe está actuando para salvarle la vida, después, lamentablemente, se vio incluida en una situación poco feliz".

Para finalizar, el cardiólogo expreso que "si entras a YouTube o a la Federación de Cardiología, hay videos y charlas en donde cualquier persona puede tener los conocimientos elementales. Es muy importante tener los conceptos elementales de RCP y de la maniobra de Heimlich, que es cuando un adulto tiene alguna obstrucción.

Es una maniobra en donde la persona se pone atrás y ayuda, mientras que el que está atorado, le ayuda a expectorar para que pueda eliminar ese elemento que le obstruye la vía aérea”.