Se aceleran los precios de los productos importados por las trabas y la brecha del dólar

Miguel Ponce, director Centro de Estudios para el Comercio Exterior Siglo XXI, dialogó con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) e indicó: “Para mirar la cotidianidad, ayer mi hijo me avisaba que en el Disco de tal lugar no había huevos. Hable con la gente de la cámara y ellos dicen que no tienen nada que ver con la gripe aviar, que tampoco tiene que ver con la especulación que hay sobre el dólar, sino que hay un tema logístico".

"El problema es que a la gente no le podemos dar esa explicación porque lo que se visualiza es que paradójicamente con el huevo está pasando lo mismo que pasó con la banana".

"La docena de banana estaba en 800 pesos, hoy está en 1200, el maple está igual, han seguido ese valor, en 1200 cuando hace 15 atrás estaban en 800. Han tenido un aumento del 50% en lo que va del mes".

"Cuando nadie puede decir que a diferencia de la carne, que recuerdan que se viene produciendo un proceso de recuperación de precio que había perdido el año pasado, el año pasado la carne subió un 62% contra un 100% de inflación anual".

“En el caso de los huevos, el año pasado subieron casi un 160%, por lo tanto ahora no se puede decir que están recuperando algo que no perdieron. Si uno lo mira desde la producción, ellos dicen que los productores no son los culpables, hace 15 días recibían 215 más IVA por la docena de huevo y ahora reciben 230, tuvieron un incremento del 7%".

"Pero traigo esto de ejemplo porque lo que ha perdido en todo este tiempo es el tema de los precios relativos".

“Hay un efecto final, que lo vamos a ver cuando se conozca el índice inflacionario de febrero, vamos a estar arriba del 6, con lo cual la tendencia en lugar de ir bajando la punta del avión como quería el ministro, acercándonos a un descenso del 3%, en realidad estamos teniendo un alza y se estaría estabilizando para el resto de año en el entorno del 6% mensual, si esto es así vamos a superar los tres dígitos, es decir vamos a estar en 103%, solo si se repite el 6% del mes pasado.

"Lo relevante es que es la primera vez desde octubre de 1991, cuando dio 102.5%, que la inflación interanual supera la barrera de los 100%. Claramente la guerra contra la inflación se está perdiendo por goleada".

“Lo que está ocurriendo lamentablemente es que vamos notando que la distancia entre la agenda de la gente y la de la política nacional se sigue agrandando. No se salva nadie.

"Mientras el oficialismo sigue discutiendo si Cristina está proscripta o no, pero a la vez le piden que sea candidata, la oposición se muestra con disfraces en fotografías que pretenden adelantar supuestas fórmulas electorales y completan este escenario los libertarios con acusaciones de ventas o remates de candidaturas, mientras siguen despotricando contra la casta, cuando vemos qué va a pasar, yo rogaría que la dirigencia se aferre a la política de hacer reducción de daños porque lo que viene de cara al futuro, si uno mira las tendencias, diría que los sufrimientos van a seguir creciendo, los salarios van a seguir por debajo del aumento de precios", dejó en claro el director del Centro de estudios.

“Las metas no se van a poder cumplir, la meta de recomposición de reservas viene muy mal, el dato de ayer, que el saldo de la balanza comercial ha sido negativo en 500 millones dólares, es un dato preocupante, pero no nos tiene que sorprender porque sabíamos del impacto que la sequía está teniendo en nuestras exportaciones.

“Siempre estamos con que viene el choque del titanic con el iceberg y por tanto nos hundimos, pero mi sensación para ser prudente es decir, este es un año electoral y hay que estar alerta a que la política no meta la cola en términos de agudizar más problemas que tiene la macro".

"Se puede decir que en ese marco de la figura del titanic, uno podría decir que el tempano se ha alejado a partir de la asunción de Massa y su equipo en el ministerio, en este momento se habría vuelto a acercar ¿hay peligro de colisión? creo que no”, culminó diciendo el especialista.