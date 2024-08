Volkswagen Argentina lanzó la nueva Amarok regional: novedades y precios

Volkswagen Argentina lanzó comercialmente la pick-up Amarok en su versión "2025", que representa la actualización más importante del modelo hasta la fecha.

La camioneta mediana Amarok fue presentada originalmente en el 2010, cuando la planta de General Pacheco, provincia de Buenos Aires, fue una de las tres elegidas para producirla, entre otras 120 del Grupo VW alrededor del mundo.

Desde ese entonces, se produjeron casi 750.000 unidades -de las cuales un 65% se exportaron- y ha llegado a tener casi un tercio del mercado local en su segmento. En el 2017, la Amarok ya había recibido una puesta al día menor, pero ahora, manteniendo la misma mecánica, recibe una significativa renovación en su diseño exterior, equipamiento de tecnología y seguridad.

No obstante, no se trata de la nueva Amarok que se comercializa en otros mercados, basada en la nueva Ford Ranger, que en Argentina produce Ford, también en Pacheco para el mercado latinoamericano. El Grupo VW tomó la decisión de mantener en producción la Amarok argentina para no tener que resignar un producto exitoso en manos de Ford, que podría sacar, de Pacheco, pick-up Ranger o Amarok de la misma línea de producción, como hace en otras regiones.

De ahí la renovación limitada de la Amarok para América Latina, donde se ha posicionado muy bien en diferentes mercados, plantándose a marcas con mucha más historia en la fabricación de pick-ups (de hecho, la Amarok es la primera pick-up hecha en la historia por Volkswagen) como la mencionada Ford con Ranger, Toyota con Hilux y Nissan con Frontier. Dato al pasar: todas se producen en Argentina.

Diseño

Lo más destacado de esta nueva Amarok es su diseño exterior, que tienen un claro objetivo de mantenerla actualizada estéticamente.

El 90% este "restyling" está aplicado en la parte delantera del vehículo, que tiene un diseño frontal de luces-parrilla "mucho más agresivo y tecnológico", y un nuevo capot "más musculoso y robusto", según explicó José Carlos Pavone, el jefe del Centro de Estilo VW en Brasil, responsable del proyecto. Hay una evidente intención de darle continuidad a los frentes de los distintos modelos, por ejemplo Taos (SUV también producido en Pacheco), T-Cross y la pequeña camioneta Volkswagen Strada.

Atrás también hay un cambio en las luces traseras, nuevas opciones de llantas y otros detalles menores, especialmente en las versiones más caras. El conjunto de los cambios da una camioneta totalmente renovada en su vista frontal; cambiada desde atrás; pero mucho más difícil de distinguir de la anterior desde el lateral, ya que ninguno de los paneles del resto de la carrocería fue modificado.

Por dentro, los cambios son menos perceptibles, y se concentran sobre todo en nuevos asientos, nuevo volante, apoyabrazos central con una voluminosa gaveta, y una nueva pantalla central multimedia de 9,1 pulgadas. También hay otro detalle importante: un pequeño dispositivo con forma de "relojito" en el centro del tablero, que tiene funciones relacionadas con la seguridad.

ANTICIPO

🔹VW presentará esta noche en Tecnópolis el restyling de la Amarok.

🔹La marca dice que es la "tercera generación" de la pick-up producida en Pacheco, pero es una nueva actualización del modelo presentado en 2010.

🔹Toda la info ya está acá: https://t.co/QGppEPds0G pic.twitter.com/1SyKfdSu0w — Motor1.com Argentina (@Motor1argentina) August 6, 2024

Sin cambios mecánicos

La nueva Amarok sigue confiando su propulsión en tres motores conocidos: un 2.0 turbodiesel de 140 CV y 340 Nm; un 2.0 bi-turbodiesel de 180 CV y 420 Nm; y (la estrella) un V6 3.0 turbodiesel de 258 CV y 580 Nm. Los dos motores 2.0 se ofrecen tanto con caja manual de seis velocidades, como una automática de ocho, opciones de tracción 4x2, 4x4 (con reductora, sólo con caja manual) y "4Motion" (sin reductora).

El V6 sólo viene con caja automática de ocho marchas y tracción integral 4Motion. Por el lado de la estructura, incorpora como novedad refuerzos laterales en las puertas, para mayor seguridad en caso de choque.

Equipamiento

Teniendo en cuenta que prácticamente no hay cambios mecánicos, las otras grandes novedades de la Amarok pasan por cambios en la grilla de versiones y su correspondiente equipamiento. Los más relevantes son los siguientes:

6 airbags en todas las versiones (anteriormente eran 4).

Volante multifunción, control de velocidad crucero y espejos exteriores con regulación eléctrica, desempañador y nuevos puertos USB (1 tipo "A" frontal y 2 tipo "C") en todas las versiones, desde la base Trendline.

Sensores de estacionamiento delanteros y traseros con cámara de retroceso, limpiaparabrisas con sensor de lluvia y espejo interior fotocromático desde la versión Confortline

Nueva grilla de parrilla iluminada a todo lo ancho, nuevo diseño del gancho de rescate delantero, nuevos asientos tapizados en cuero perforados siendo los delanteros calefaccionados con regulación eléctrica, climatizador automático "Climatronic" bi-zona, e indicador de presión de neumáticos en las versiones Highline.

Esta última y las versiones V6, también incluyen un nuevo dispositivo llamado "Safer Tag", que alerta sobre cambios de carril, colisión frontal con otros vehículos y reconocimiento de peatones, monitoreo de tráfico e indicación de límite de velocidad máxima. Son todos sistemas de seguridad "pasiva", ya que son solo alertas y no actúan directamente sobre el vehículo, como los sistemas "activos".

Precios y financiación

La nueva Amarok ya está disponible en todos los concesionarios Volkswagen del país y tiene los siguientes precios sugeridos de venta al público:

Amarok Trendline 2.0 TDI MT 4x2 $38.046.500

Amarok Comfortline V6 3.0 TDI AT 4Motion $53.410.000

Amarok Highline V6 3.0 TDI AT 4Motion $62.616.500

Amarok Extreme V6 3.0 TDI AT 4Motion $66.193.000

Amarok Hero V6 3.0 TDI AT 4Motion $66.193.000

Más adelante se publicarán los precios de las versiones Black Style.

Todas las versiones de la nueva Amarok incluyen el primer service bonificado (las versiones V6 tienen bonificados desde el primero al tercero), sumado a una garantía estándar de 6 años y/o 150.000 Km, lo que ocurra primero.

Por el lado de la financiación, Volkswagen Financial Services ofrece la posibilidad de financiar una unidad a Tasa 0% con un plazo de 18 meses la suma de $18.000.000 y agrega cobertura 3 meses de seguro todo riesgo bonificado y protección integral contenido (movilidad + equipos electrónicos) bonificado por 6 meses (a través de Zurich Seguros).

Con información de elDiarioAr y Motor1 Argentina