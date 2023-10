Sobre el salto del dólar ilegal y lo que se puede esperar hacia las elecciones

Luego de nuevas restricciones para comprar el dólar ahorro, la decisión del Gobierno nacional fue “esperable” para los economistas y especialistas en finanzas. A esta postura, la economista Débora Mollon adhiere y, en Metaverso, programa de Ciudadadano.News, manifestó que “ya venimos acostumbrados a estas cuestiones y desde las finanzas no nos inquiete demasiado”.

“En este momento, hay un montón de gente que está comprando dólar MEP (financiero) porque antes compraba el dólar solidario. Hoy, para acceder a dólar solidario, se necesita un ingreso formal y la persona que lo tiene también puede acceder al mercado de capitales y comprar dólar MEP”, expresó.

A pesar de que todavía hace falta mayor información para poder acceder a otros tipos de inversiones, la economista señaló que “por más que se va sofisticando comprar dólar MEP, hoy la operación es cada vez es más fácil”. “Como que estamos más cancheros y podemos buscar un asesor y podemos acceder al dólar MEP. Con lo cual, las restricciones al dólar solidario no es algo que me inquiete ni es algo que no esperaba, venía de la mano de las medidas”, remarcó Mollon, y agregó: “Desconozco cuál será el próximo salto devaluatorio”.

“Respecto del dólar blue, miraría la brecha cambiaria que tenemos siempre con el dólar oficial, que está quieto y lo estará hasta octubre. El informal está previendo que el dólar oficial se va a mover y creemos que eso sucederá. No sabemos si será del 10%, 20%, 5% o 32%, el dólar blue tampoco lo sabe, pero por las dudas sube un poquito”, manifestó.

“A la vez, el dólar MEP de a poco va convalidando la suba del dólar oficial, que fue mucho más lento porque tiene intervención. El dólar blue nos puede estar mostrando qué sucederá con el oficial, igualmente es un dólar informal y los registros de cómo se toman esas mediciones no son claros. Nos pone un precio en la cabeza, pero también miraría las otras estimaciones y trataría de mantener la calma”, cerró.

Dólar ahorro

Aquellas personas que hayan solicitado créditos otorgados por Anses con tasas preferenciales, no podrán acceder al dólar ahorro. A esta lista, se les suman los trabajadores que reciben sumas fijas o bonos como parte de su remuneración, especialmente aquellos en el sector informal de la economía.

Hasta la fecha no se ha ampliado la restricción para aquellos que han obtenido la devolución del 21% del IVA en sus compras. Es decir, que técnicamente están habilitados para continuar adquiriendo dólares a través de esta vía.