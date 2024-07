Repercute en el empleo la fuerte caída de la capacidad instalada de la industria

El dato de la capacidad instalada ociosa en el sector industrial es un dato preocupante porque expone el nivel de estancamiento y de caída de la economía. Los datos son proporcionados oficialmente sin embargo surgen dudas de que las cifras dadas sean aún más importantes que el 56,8% conocido.

Círculo Político (Lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 y Ciudadano News Radio) consultó a Julia Rigueiro, analista económica del Centro de Economía Política (CEPA), expresó: "El gobierno muchas veces omite de dónde saca los datos y nosotros también tenemos esa obligación, es dato es de una fuente oficial y un poco contradice el discurso a través de su vocero presidencial de cómo seguirán las etapas esas que están planeando para la economía".

"Dos datos que complemento de informes del CEPA, uno, cómo varió la cantidad tanto de trabajadores registrados como de empleadores desde que ganó Milei hasta abril, el último dato que tenemos y eso también junto con uno que publicamos con datos de sindicatos importantes que aglutinan a más de un millón de laburantes de los cuales el 60% están sindicalizados expresa que se está mucho peor que el año pasado en un 90% y una de las preocupaciones principales es la caída de las ventas que conlleva a la reducción de turnos, vacaciones anticipadas, todas esas estrategias empresariales que se dan cuando no hay demanda de lo que esa industria produce y en relación a la variación de cantidad de laburantes registrados y empresas, de noviembre a abril y, particularmente de diciembre a abril, tenemos en Argentina casi 8 mil empresas menos", aclaró.

Caída de las ventas

"Así como se registran menos empresas también se registra una caída de la cantidad de empleos registrados privados alarmante que supera los 170 mil puestos de trabajo en lo que va de estos meses, algo que también vivimos en los años del gobierno de Macri pero a lo largo de los cuatro años, una caída de 200 mil puestos de trabajo registrado privado".

-¿Se habla de 7.500 pymes?

- Son la mayoría, de esas casi 8 mil empresas el 99,5% son empresas de hasta 500 trabajadores y trabajadoras entonces, son empresas de este tamaño y no tanto de las de mayor tamaño, sin embargo, son las empresas grandes de más de 500 trabajadores donde se han registrado la mayor cantidad de despidos, ahí hay una pérdida de empleo de 125 mil puestos de trabajo, en las más grandes.

"En un momento económico como el propuesto a partir del DNU 70, las ley bases, las desregulaciones que venimos viviendo lleva a una mayor concentración de la economía y por lo tanto, que los sobrevivientes sean las empresas más grandes de las más grandes, que además tienen esa capacidad de suspender su producción o despedir trabajadores o establecer un régimen anticipado de vacaciones o lo que fueren, no cerrar pero reducir drásticamente su producción y las más pequeñas son las más afectadas y ahí es donde también radica una gran generación de empleo en nuestro país porque son las empresas que le venden al mercado interno y el mercado interno está hecho pelota, volvió a bajar el consumo en supermercados, y si no tenemos sensibilidad para ver que la gente está comprando menos comida ya eso roza lo inhumano".

Desempleo o empleo en negro

-¿Cuál sería la forma de cambiar esto, porque la perspectiva de reducir de pymes es llevar a la Argentina a una economía pastoril y agroexportadora?

-Es una organización del trabajo en la sociedad que no quisiera que vivamos, que nos lleven hacia ahí pero una forma de ver cómo lo están pensando, si bien ellos mencionan países lejanos en el globo como Irlanda, pensar en países más cercanos para ver hacia donde podemos ir y uno de ellos es Perú, no dejamos de ser parte de Latinoamérica por mal que le pese al presidente y un régimen marco económico y de agro exportación brutal y de saqueo como el que vive Perú es tal vez una de las muestras cercanas de parecido pero en parte además, las recomendaciones del FMI en el tipo de cambio también apuntan a eso, apuntan a Perú, a Uruguay y para pensar en la riqueza natural que tiene la Argentina ahí podemos encontrar una clave, ese saqueo, grandes empresas multinacionales que operen en nuestro país y esa inversiones y la profundización de la valorización del mercado financiero por sobre la producción, la industria, el empleo bien pago, eso hacia dónde piensan ese rumbo, que más está decir que no compartimos, que los bajos salarios son una condición de ese mundo y esa Argentina que están planeando y la destrucción del ambiente, además de la negación de otras desigualdades como la de género por ejemplo.

-¿Qué va a suceder con esos más de 170 trabajadores que han perdido su fuente de trabajo y, a qué rubros más ha golpeado?

-La construcción porque el parate de la obra pública fue contundente desde el minuto cero del nuevo gobierno y eso hizo que la pérdida de puestos de trabajo fuera muy rápida y con esa pérdida de puestos de trabajo acarrea otra cuestión que tiene que ver con los empleos indirectos de la construcción y con el trabajo de la economía informal o popular también alrededor de las obras. Una obra de cloaca en cualquier barrio popular del conurbano moviliza una economía informal que es el sustento del 30% de los trabajadores del país.

Drama creciente

"Qué están haciendo esas 170 mil personas que perdieron su trabajo formal, probablemente en primera instancia busquen continuar en su oficio pero en trabajos informales con lo cual carecen de derechos laborales y sin una estabilidad que le permita llegar a fin de mes, y eso a su vez, hace que el trabajo doméstico y del cuidado recaiga todavía con más ímpetu, con más carga horaria en las mujeres de esas familias y ahí se reduce también la posibilidad de esas mujeres de acceder a un trabajo formal por la carga de tiempo que demanda el cuidado y la organización familiar más teniendo que rebuscársela vendiendo lo que puedan y gestionando ahorros por donde se pueda. Así que, lo que crece es la economía informal".