Moneda indexada: de qué se trata el plan para estabilizar la economía y el peso argentino

Frente a las propuestas de dolarización (Javier Milei) y bimonetarismo (Patricia Bullrich) para estabilizar la economía, el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) presentó un plan de estabilización para bajar la alta inflación.

Para conocer de la propuesta, el programa Metaverso, de Ciudadano.News, entrevistó al titular del CESO, Andrés Asiain, quien expresó: “Nosotros elaboramos un programa que no implica perder el prestamista de última instancia, ni implica la rigidez cambiaria que tiene la dolarización, que sabemos es en el mediano plazo resquebrajar la economía y terminar en una crisis como la Convertibilidad”.

-¿Una moneda indexada bajó qué criterios o reglas se puede establecer según este plan de estabilización?

-La moneda indexada actúa similar a lo que puede ser el dólar. Uno, como ya no tiene una referencia de precios, hay sectores que empiezan a dolarizar para tener un precio estable dentro de un proceso inflacionario. La moneda indexada cumple la misma función, generar una referencia estable en un proceso inflacionario, es como la Unidad de Valor Adquirido (UVA), cuando se lo dieron a los banqueros para que el valor del crédito no se desvalorice. Pero terminó mal porque no le dieron ninguna protección a la gente, y sí a los banqueros. Una vez que se logra el plan, toda la economía tendrá precios e ingresos estables, fijados en UVA, cuando se logra que todo esté relativamente estable. El salario se mantiene estable en UVA, los precios y más allá del proceso inflacionario en pesos, una vez que se logra eso se suplanta la moneda nacional por la moneda indexada. Entonces, como ya lograste la estabilidad en los precios de la moneda indexada y cuando pasa a ser la moneda nacional, los precios van a ser estables en la moneda nacional.

-¿En qué se diferencia de la dolarización?

-Este mecanismo es el mismo de la dolarización, pero la diferencia es que no necesitas dólares para implementarlo porque la moneda indexada es un índice que uno genera. Ya existe el UVA y, por otro lado, no implica un tipo de cambio rígido, es más flexible para el mediano plazo y en tercer lugar. Tampoco genera el riesgo de corrida bancaria y perdida de depósitos, como puede implicar un programa como la dolarización. El modelo se aplicó en Brasil, que es un país más similar a Argentina, que los que han experimentado la dolarización.

-¿Este plan fue presentado al ministro Sergio Massa?

-Se lo hicimos llegar, pero no hemos tenido respuesta.

-¿Qué tan factible es de aplicar dependiendo del gobierno que llegue?

-Es un plan aplicable por cualquier gobierno de cualquier ideología. Porque no es una iniciativa que implique ni siquiera cambios, no se mete con pujas de distribución del ingreso y no toma partidos contra políticas que puedan generar conflicto entre sectores. Claramente, Milei está envalentonado con la idea de la dolarización y para nosotros es un error. Luego, está Carlos Melconian que propone un esquema de bimonetarismo, que sería como una transición, una semidolarización y no termina de quedar muy claro el programa. Por ahora, Massa no ha dado indicios de ningún programa.

-Con una moneda indexada, ¿cómo deja el peso argentino frente al dólar?

-En principio no hay un esquema, sí proponemos que el dólar oficial se defina en valores indexados en UVA, por lo que evolucione también de acuerdo a los precios para evitar retrasos cambiarios y con la política del paralelo.