El economista Carlos Melconian, elegido por Patricia Bullrich como eventual ministro de Economía si llega a la Casa Rosada, dio una serie de entrevistas en varios canales y radios durante el último fin de semana. En este sentido, dejó diez definiciones concretas sobre economía. Entre ellas, su mirada sobre el dólar, el cepo cambiario, retenciones y bimonetarismo.

1) Devaluación

En lo referente a la devaluación del peso oficial impuesta por Sergio Massa a instancia del FMI, detalló: "Lo que hay que explicar es por qué hasta el 13 de agosto me dijiste 'no devalúo, no hace falta' y el lunes 14 a las 10 de la mañana lo pusiste en $350. La gente no es tonta. ¿Ahora te vas a clavar de nuevo en $350? Y el 23 de octubre tenés un problema. El único interés que tiene hoy este ministro de Economía es no devaluar, postergar cualquier atisbo de recesión y seguir pateando la sequía para el gobierno que viene".

2) Dolarización

Según Melconian, "la gente no entiende los costos de la dolarización. Si la entendiese el punto, habría manifestaciones en la Plaza de Mayo para rechazar esa fantasía", en referencia a la propuesta principal del candidato ultraderechista Javier Milei.

3) Precios

"El ajuste lo hace este gobierno. Cuando este gobierno aumenta el gasto público a un 80% anual, y la inflación es del 110%, está haciendo el ajuste. Lo que nosotros tenemos que hacer es balancear la nominalidad. Milagros no hay. Todo lo demás es mentiras de candidatos".

4) Plan Bonex

"No queremos que venga un 'Plan Bonex' en la economía. Tenemos que empezar a distinguir la civilidad de la fantasía. Esa es la discusión".

5) Gasto público

"Creo que el motor y la sal de una economía es su sector privado. Hay que eficientizar el gasto. Yo fui presidente del Banco Nación durante un año, y respetamos las líneas, la jerarquía de la gente, y la necesidad de sacarla del abandono".

6) Bimonetarismo

"Usar dólares y pesos va a estar dentro de la ley. Y hasta determinado monto, podrás usar tus dólares para el primer día abiertamente, sin la hipocresía argentina de que facturo en pesos, pero me da billetes si es al tipo de cambio alternativo. Esa hipocresía, vuela".

7) Trancisión hasta diciembre

"No creo que haya una transición de caballeros y patriótica como la que Mauricio Macri le ofreció a Alberto Fernández. Porque la primera anormalidad es que el ministro de Economía es candidato, algo incompatible entre ser candidato y ministro. Veo que, a pesar de salir tercero y tener un conjunto de conflictos económicos, continúa igual, fuera de foco".

8) Retenciones

"Algunas retenciones se podrán sacar el 10 de diciembre. Otras no. Vamos a tener un tipo de cambio para la exportación e importación en el mismo mercado. Vamos a eliminar las restricciones a las importaciones. Y si tenemos éxito, va a ser un tema de actualización para el sector ponderado".

9) Cepo cambiario

"De la telaraña cambiaria que tenemos hoy, vamos a salir rápidamente", dijo Melconian.

10) El Banco Central

Al contrario de la idea de Javier Milei, Carlos Melconian dijo que "no sé cómo funcionan los países sin Banco Central. Si Patricia Bullrich me dice 'vení, vas a ser mi ministro y tenés que cerrar el Banco Central', yo le diría 'No, gracias Patricia, pero no puedo agarrar eso, porque no sé cómo es".