Carlos Melconian, potencial ministro de Bullrich: “Nuestra propuesta es posible de implementar”

La candidata a presidente por Juntos por el Cambio, Patricia Bullirch, presentó este jueves a Carlos Melconian como su potencial ministro de Economía, quien junto a la Fundación Mediterránea-IERAL diseño un programa de desarrollo económico que será respaldado por la coalición en caso de llegar al Poder Ejecutivo.

“Estamos listos para desembarcar con un plan que bajo determinado liderazgo político saque a la Argentina de la postración”, afirmó Melconian, presidente de IERAL, citado por Noticias Argentinas.

Bullrich y Melconian fueron los oradores en el Ciclo Voces Federales que se realizó en la provincia de Córdoba, bajo el auspicio de la Fundación Mediterránea y oficio como virtual presentación del economista como eventual jefe del Palacio de Hacienda.

Al presentarlos, la presidenta de la institución, María Pia Astori, enfatizó que “estamos convencidos de que es el mejor programa y el único posible de poner en práctica”. Melconian remarcó que su plan busca un “cambio de raíz” que transforme la realidad del país, pero “dentro del sistema”.

Durante su presentación, Melconian se preocupó en marcar diferencias con la propuesta de La Libertad Avanza que encabeza Javier Milei, subrayando que su propuesta es “posible de implementar”. “La transformación debe ser disruptiva, pero dentro del sistema y que los cambios tengan toda la institucionalidad que haga falta”, señaló.

Melconian afirmó que “el objetivo era armar un plan que estuviese a la altura del desafío que la Argentina está necesitando”. “Siempre lo prensamos como un plan que devuelva el horizonte. Siempre lo percibimos como algo más que la estabilidad a secas, si no como una verdadera reforma para sacar de la frustración a compatriotas que están sufriendo”, remarcó.

Bullrich y Melconian anunciaron que los equipos de economistas de Juntos por el Cambio se unirán a los de Fundación Mediterránea para fortalecer trabajo conjunto. “La meta no es cualquier transformación, sino una transformación profunda”, prometió Melconian.

El economista enfatizó: “Puede quedarse tranquila la sociedad Argentina” porque “hay un plan, hay un programa, es realista, es ‘hacible’ es implementable, tiene sentido común, es práctico y no es dogmático”. Agregó que, además, “tiene horizonte, tiene futuro y hay luz al final del túnel”.

En ese momento, Melconian aprovechó para marcar distancia de las propuestas de LLA: “No estamos ante un salto al vacío y eso es importante que se entienda”.

El titular del IERAL dijo que en el equipo “está prohibido decir que no sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar”, y agregó: “Vamos a ir por la solución no por el ajuste, ajuste es lo que estamos viviendo ahora”. “Nosotros venimos a dar tranquilidad. Esto tiene solución y es entre todos. No hay ningún mago ni pase de magia que resuelva esto”, enfatizó.

Melconian prometió que inundarán “cada rincón del país con nuestras ideas y propuestas concretas que son capitales, occidentales, federales, progresista ‘hacibles’ e implementables”.

“Lo único que está prohibido acá es fantasear con teorías imposibles de poner en práctica”, reiteró en clara alusión a la idea de la dolarización que enarbola LLA. Melconian destacó que ahora el plan “tiene liderazgo político”, pero al mismo tiempo subrayó que se necesita apoyo “de toda la sociedad”.

Tras las palabras de Melconian, Bullrich agradeció en apoyo de la Fundación Mediterránea y afirmó: “somos conscientes de los desafíos que tenemos por delante”.

“Mi equipo y yo estamos decididos a llevar los cambios, reciba la situación que reciba”, insistió la candidata a presidente. Bullirch consideró que “no vamos a lograr cambiar lo que tenemos que cambiar si volvemos a probar las mismas herramientas”.

En esa línea marcó que “Queremos plantear como idea estratégica frenar el caso. El caos se enfrenta con orden. La gobernabilidad es cambiar este caos, desorden, vale todo y saqueo permanente”.

En un trazo grueso de su idea económica, advirtió que “Argentina tiene que abrirse al mundo, pero tenemos que ser inteligentes porque no tenemos que dejar caer a nadie”.