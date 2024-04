Ofrecen créditos a 30 años: ingresos de $800.000 y actualización por UVA

El Banco Hipotecario implementará dos nuevas líneas de crédito UVA (Unidad de Valor Agregado, atado a la inflación), a 30 años, las que se podrán tramitar de manera digital. Una es para construcción o compra de vivienda y la otra destinada a refacciones.

Dos líneas de crédito hipotecario

La línea destinada a la construcción o adquisición de una vivienda, por hasta US$ 250.000, con una tasa UVA más 4,25% para el primer año, que luego subirá a 8,5%, en el caso de los clientes del Banco Hipotecario que cobran su sueldo en la entidad. Para las otras personas, la tasa será UVAs.

La otra línea crediticia es para ampliación y refacción de las casas con un monto máximo de préstamos por US$ 125.000.

Las bajas en las tasas de interés que impuso el Banco Central motivaron a varias entidades a estudiar el relanzamiento créditos hipotecarios de largo plazo. El Banco Hipotecario, que fue tradicionalmente puntal de estos créditos, se anticipó y lanzó dos líneas crediticias que estarán disponibles desde el 15 de mayo.

Consultas en sucursales

Al conocerse las nuevas líneas crediticias, algunos interesados se acercaron a consultar y hubo filas de interesados en las sedes del Banco Hipotecario en Ciudad de Buenos Aires.

Para que el financiamiento en pesos sea compatible con el mercado inmobiliario que maneja las transacciones en dólares, el Banco Hipotecario facilitará la conversión mediante la venta puente de MEP en la misma sucursal.

Los créditos arrancan desde los US$ 40.000, por los que la cuota mensual inicial es de $202.400, de modo que podrán acceder quienes demuestren ingresos por $809.600. El monto se encuentra casi $200.000 por encima del promedio salarial RIPTE.

El comprador de un inmueble a financiar, cuyo costo sea de US$ 50.000, tendría que poner inicialmente US$ 10.000 de su bolsillo, más unos US$ 4.500 por los gastos que devenga la operación, con ese dinero podría acceder a un departamento de dos ambientes en los barrios porteños de San Cristóbal o Boedo.

Para una vivienda de US$ 125.000, el crédito a gestionar por el saldo de precio sería de US$ 100.000, la cuota mensual ascendería a $505.000, para el que se requieren ingresos por $2.020.000. Y como los gastos rondarían los US$ 11.250, el total a cubrir por parte del comprador ascendería a US$ 36.250.

Para acceder al monto máximo de US$ 250.000, se empieza con una cuota de $ 1.262.500, que requiere ganar $ 5.050.000, y cubriría una propiedad de US$ 312.500 o más. Los gastos de la transacción rondarían los US$ 28.125 y no se incluyen en el financiamiento, por lo que hay que contar con US$ 90.625 netos propios para desembolsar.

Préstamos paralizados

Los préstamos al sector privado no financiero están paralizados. En el primer trimestre, acumularon una baja real de 15,4% y una de 38,7% interanual. Para los créditos hipotecarios, la caída en los primeros tres meses fue de 31,8% y 62% interanual.

El Banco Hipotecario estaba operando con una línea de hasta $ 20 millones a una tasa UVA más el 13,5%. La línea hipotecaria del Banco Nación no está activa y el Banco Ciudad otorga un máximo de $10 millones.

El Banco Provincia tiene disponible actualmente una línea hipotecaria con una TNAV de 68%, variable ajustada en relación con la tasa de los plazos fijos.

El Banco de Córdoba ofrece la posibilidad de acceder a un crédito a la vivienda por hasta 100.000 UVAs, con una tasa de 4,9%.

El problema de los deudores UVA

Los más de 100.000 deudores UVA en todo el país realizan reclamos constantes por los ajustes en los créditos hipotecarios otorgados bajo esa modalidad, principalmente en el 2017 y 2018 promovidos por el gobierno de Mauricio Macri. Si bien en un primer momento parecía una buena opción, los índices de inflación marcaron subas muy por encima de los ingresos, por lo que las cuotas comenzaron a ser sumamente elevadas. La desesperante situación de los tomadores de estos créditos ha sido motivo de debate durante los últimos años.

El presidente Javier Milei dijo que su gobierno no intervendría, ya que "tomaron esos créditos en función de un diferencial de tasa de interés", y que "hubieran entonces tomado otro tipo de crédito con una tasa de interés más alta".

Los deudores señalan que la deuda fue avanzando tan rápidamente con la carga de interés y que va a llegar un momento que será insostenible, a pesar de que el banco se maneja con un máximo de sueldo que se afecta a las cuotas del 35%, por lo que al pasarse los excedentes al final del plazo estipulado, se transforma en una deuda acumulada.

Respecto a la línea de crédito vigente desde el gobierno de Mauricio Macri, los valores del metro cuadrado a financiar son actualmente entre 50 y 60% más bajos en términos reales.

