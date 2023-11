Cobos, los créditos UVA y la postura de Milei: "El Estado no puede mirar hacia el costado”

Tras las declaraciones de Javier Milei acerca de los tomadores de crédito UVA, el diputado nacional Julio Cobos (UCR) dialogó con Metaverso, de Ciudadano.News, y declaró que, “más allá de que sea un contrato entre privados, se trata de un contrato que promocionó el Estado, aconsejándolo, incitando a la gente que adhiera y después el estado no puede mirar hacia un lado”. La referencia fue al gobierno de Mauricio Macri, durante el cual se crearon y promovieron los préstamos actualizados por inflación.

-Con el tema créditos UVA, usted es un legislador que tomó esa bandera y buscó modificaciones y beneficios para esta gente que tomó el préstamo, ¿qué expectativas tiene?

-El tema se complicó en el Senado porque el oficialismo, en vez de tratar el proyecto que veníamos trabajando desde hace años en Diputados, que no era el proyecto ideal, pero era posible. Hasta lo hablamos con las autoridades del Banco Central, se sacó un proyecto muy bueno para los tenedores de crédito, aunque que no prosperaba ni tenía consenso en el propio oficialismo y mucho menos en la oposición. El PRO tampoco acompañó y el presidente electo (Milei) está con la postura que es un tema privado, pero el tema entre privados hay que ver qué pasa con la equidad del contrato y en eso el Estado no puede mirar para otro lado, porque se rompió la equidad contractual.

-¿Se podrá renegociar la situación para la gente hipotecada?

-Se rompió la proporción entre el ingreso y la evolución de la inflación. Así como Argentina va a necesitar renegociar los créditos con el FMI, con los tenedores, porque no puede pagarlo, dentro del Estado está la ciudadanía que no puede pagar porque también las condiciones cambiaron. No originaron los cambios los beneficiarios, las originó el propio Estado, que es el principal responsable de la inflación. He dicho a los hipotecados que voy a seguir insistiendo porque hay que recuperar el crédito hipotecario y no hay manera. Lo escuché al presidente electo que dijo hubieran tomado otro tipo de crédito. No había otro tipo de crédito, lo único que había y estaba promocionado por el gobierno eran los créditos UVA, donde se proyectaba una inflación del 10 más menos el 2%. Así que, hay que considerar estas cosas cuando la armonía contractual se rompe y en este caso se rompió esa equidad, está muy preocupada la gente.

-Por eso, será muy importante el rol que cumplan los diputados y senadores en el Congreso para poder defender el lugar de cada ciudadano…

-Siempre ha habido un crédito más o menos accesible. Hoy no existe el crédito hipotecario y así no vamos a solucionar el problema habitacional. Obviamente que si la inflación fuera de un dígito no estaríamos hablando de esto, pero hasta que se acomoden las cosas y si el futuro va a ser complicado los primeros meses no podemos tirar por la borda a toda la gente que está angustiada, sufriendo por esta situación. Más allá que sea un contrato entre privados, pero un contrato que promocionó el Estado, aconsejándolo, incitando a la gente que adhiera y después el Estado no puede mirar hacia un lado. ¿Por qué se produjeron cinco congelamientos?, dos de Macri y tres de Alberto Fernández, es porque está el problema, que no lo solucionó ninguno después.

-Este último tiempo político, después de la elección de Javier Milei, hemos visto a un Julio Cobos que apoyó fuerte la campaña de Luis Petri, después de los rumores de que Petri podría estar en el Ministerio de Defensa, ¿cómo ve esa posibilidad, qué se sabe al respecto?

-Cuando triunfó Milei le deseé el mejor de los éxitos y que convocara a los mejores hombres, si Milei tiene en radar a Luis Petri es muy buena decisión porque es un político con experiencia y capacidad. Ahora, corre por cuenta de una decisión del presidente y de Luis Petri de acompañarlo en forma personal, no implica esto es cogobierno ni un acuerdo con el Radicalismo ni Juntos por el Cambio. Lo mismo entiendo que ocurre con Patricia Bullrich con lo cual Patricia todavía tiene una responsabilidad institucional porque es la presidente del PRO y ya ha habido algunas intervenciones de un gobernador electo como Rogelio Frigerio diciendo que va a tener que hacer un paso al costado. Es decir, vamos a actuar como espacio, el radicalismo fundamentalmente, y si se extiende esto a Juntos por el Cambio bienvenido sea otorgando la gobernabilidad que se necesita, con la responsabilidad con la que hemos actuado ahora, inclusive con el actual gobierno.

-¿Esto está por fuera del pacto Acassuso que se gestó en la noche del 24 de octubre?

-Sí, aparte que el radicalismo no participó de ese pacto. El resto de los gobernadores, tanto radicales como de Juntos por el Cambio, manifestaron una clara y cumplieron, neutralidad de no trabajar a favor de ningún candidato o no exponerlo. Sí facilitando la fiscalización porque es una responsabilidad institucional y querían que se hicieran bien las cosas, sabemos que es un espacio que no tenía todas las herramientas para facilitar la fiscalización.

-¿Usted que lo conoce a Luis Petri, cree que si esta designación se concreta y confirma Petri puede llegar a aceptarlo?

-Hace mucho que no habló con él, pero estimo que sí, lo he visto en el propio búnker saludando a las autoridades y todos lo asociaban a Seguridad, porque su experiencia ha sido en eso, pero igual él tiene la capacidad para administrar un área que no digo es igual pero resultad muy importante para los destinos de nuestra nación en un futuro mediato.

-Sobre las figuras del nuevo recambio en Diputados, que se habla de Florencia Randazzo y Cristian Ritondo, ¿quién de los dos permitiría una mejor gobernabilidad para el proyecto?

-A decir de Cristian Ritondo, lo que se presume es que nosotros vamos a estar alineados todos con los proyectos que se impulsen en la Cámara y la verdad no es así, porque él ocupará ese cargo como para facilitar el tratamiento de las cosas. Pero no implica que se transforme en el representante del Ejecutivo para impulsar todos los proyectos que lleguen. Si es Florencio Randazzo no tiene la capacidad legisladora, pero es una figura armoniosa dentro de la Cámara de Diputados. Obviamente que tiene alguna relación con Unión por la Patria y el peronismo de centro, así que, creo que cualquiera de los dos puede conducir bien la cámara, lo cual será esencial. Pero no para imponer los proyectos, porque siempre en todo tratamiento hay un proceso de forma y eso hay que cuidarlo y si hay algún cambio que mejore, que logre mayor consenso, hay que aceptarlo, ya vivimos la Resolución 125.