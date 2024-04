Desde la CAME, advierten que el panorama económico "no es alentador"

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió el informe mensual de la actividad económica de febrero, registrando una disminución del 3,2% respecto al mismo mes del año anterior.

Esta situación marca el cuarto mes consecutivo de decrecimiento. En noviembre fue de 0,9%, en diciembre disminuyó un 4,5%, y en enero un 4,3%.

En diálogo con el programa Sin Verso, de Ciudadano.News, Ricardo Diab, secretario general de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), opinó al respecto.

“Estos números se reflejan en las medianas empresas, hemos notado días atrás la caída de la producción industrial pyme, también la caída del consumo en marzo y ya con abril van a ser cuatro meses consecutivos de caída de ventas, con gran acumulación con referencia al año anterior, lo cual indica que el comercio dejó de traccionar”, explicó.

Y agregó: “Todo es producto de la falta de poder adquisitivo, lo exagerado que han quedado los productos en algunos casos, por lo cual, el poder adquisitivo y el valor del bien a producir está muy distante, más allá de que veamos que la inflación va a estar cediendo, el asentamiento entre el poder adquisitivo y el valor de los productos va a demorar mucho en acercarse”, dijo.

A su vez, con mirada poco alentadora, opinó que el panorama en el mediano y corto plazo no es bueno: “No es alentador, el mismo Gobierno anticipó que iban a ser meses muy duros, difíciles, con baja de consumo, recesión y adecuación de las tarifas, altos costos en sus funcionamientos de las pequeñas y medianas empresas comercial y productivas, marzo y abril serán los meses más difíciles, tal vez no sea tan difícil lo que viene, pero no va a variar mucho de lo que estamos viendo ahora”, concluyó.