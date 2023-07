“La generación de empleo privado es positiva dentro de una economía muy golpeada”

Un informe de empleo registrado al mes de abril del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), brinda un interesante panorama respecto a cómo se ha recuperado el trabajo en el país tras la crisis del 2020 provocada por la pandemia de Covid-19.

El trabajo fue comentado por Facundo Budassi, economista e investigador del CEPA, en el programa Metaverso, de Ciudadano.News: “Realizamos este informe sobre el empleo registrado todos los meses y estamos viendo que, desde que empezamos a hacer la serie, hace dos años, que el empleo registrado sigue creciendo, es una buena noticia en una economía tan golpeada o con tantos miedos. Sigue creciendo el empleo privado, no es un dato para nada menor”.

-¿Sigue creciendo por igual en toda Argentina o hay desigualdades?

-La cantidad de puestos de trabajo formales que hay son 6,4 millones, y tenemos otros 3,6 millones de trabajadores informales. El desafío del Gobierno en esta última etapa debe ser tratar de meter a la mayor cantidad posible de trabajadores informales en la formalidad. Casi todas las provincias tienen un aumento de empleo respecto a la prepandemia. El informe se destaca que entre el macrismo y la pandemia perdimos un montón de puestos de trabajos, que hoy se están recuperando a buen nivel: hay unos 550 mil puestos de trabajo más.

Tucumán que mantiene igual o perdió un poco de trabajadores en relación con la prepandemia, y Mendoza se mantiene igual, esas dos provincias son las que menor desempeño muestren en la creación de empleo registrado.

-Lo que más subió tuvo fue la construcción, ¿esto está discriminado geográficamente?

-No, esto es a nivel general, a nivel país. La construcción es de los sectores que más creció respecto a la prepandemia, 21%; el turismo 6%, el comercio 8%, la industria 9%, son sectores que nos hablan de una fuerte recuperación, pero también nos hablan de un modelo de país, de producir y ver la dinámica económica local.

Obviamente, los sectores que están en crisis son el agro y las finanzas, que están muy ligados entre ellos, sectores muy afectados sobre todo por la sequía. La actividad del agro empezó a amesetarse, a caer y esa caída se explica por el mal desempeño del agro que es el que aporta los dólares para apuntalar esa actividad.

-¿Tiene algo que ver, más allá de que estemos hablando del empleo privado, las políticas de Gobierno que se hayan llevado adelante en esta recuperación?

-Obviamente, tienen mucho que ver porque es una decisión política llevar a cabo obras públicas. La obra pública es un motor esencial para la construcción, que pasó de 200 mil trabajadores a 450 mil en el último año. El turismo también es un elemento dinámico y el Gobierno sacó el PreViaje. Por otro lado, si se cuida la industria, se la protege y se le da créditos, que es algo que se hace desde el Banco Nación, evidentemente general, puestos de trabajo formales y además bien remunerados.

-La otra cara de esto, los ingresos, la parte salarial, ¿cómo se analiza, qué números entrega?

-Esa es la deuda más pendiente que tiene hoy el Gobierno, la de obligar a que los sueldos rindan, porque en la economía se da una particularidad y es que hace dos años que crece el empleo y se sigue incorporando gente al mercado de trabajo, pero el sueldo no alcanza. Además, hay un fuerte proceso inflacionario, producto también de la misma sequía, porque la inflación en Argentina no tiene otra explicación que no sea la falta de dólares, pero eso es otra discusión.

-¿Se ha tenido en cuenta en este informe la cantidad de personas que están en un empleo registrado privado, pero se ven en la obligación de buscar otro empleo más para llegar a fin de mes?

-No contabilizamos eso como un apartado, pero quizá en estos puestos de trabajo se encuentren personas que tengan dos empleos. Eso sabemos que es una práctica muy común y que roza un nivel de precarización que hay que combatir, pero el desafío que tiene el Gobierno primero que nada es tratar de meter a estos 3,6 millones de trabajadores informales en la formalidad, no solamente por un tema de ingresos, sino por un tema de fluctuación económica, es decir, el ciclo económico viene en alza, Argentina creció 10% en 2021, 5% en 2022, y un 1,3% en el primer trimestre de este año. Cuando ese ciclo económico al alza se termine, los que quedarán en la calle serán los trabajadores informales, entonces, debemos protegerlos haciéndolos entrar en el canal formal. No es una tarea fácil y quizá en los rebotes de crecimiento tan elevados como tuvo Argentina, obviamente lo que primero crece es el trabajo precario para después tomar impulso el trabajo formal.

-¿Cuán cerca del techo está este crecimiento?

-Argentina está en un momento de utilización de capacidad instalada muy bueno, que muy pocas veces lo consiguió. Hablamos de 70% de capacidad instalada utilizada. Lo esencial es que el agro vuelva a funcionar e invierta. Es imprescindible mejorar las exportaciones por la necesidad que tenemos de dólares, sobre todo para evitar devaluaciones, porque una devaluación genera que esas inversiones sean mucho más caras, que quienes te compraban dejen de hacerlo, empezás a entrar en un cuello de botella de consumo que no es preferible para nada, por eso el Gobierno está evitando una mega devaluación y realiza ajustes pequeños para no retrasarse respecto de la inflación.