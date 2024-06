La Sociedad Rural de Río Cuarto se suma a un importante pedido al Gobierno nacional

Este 30 de junio se vence la prórroga de la decisión tomada durante el gobierno de Alberto Fernández de aumentar el gravamen que pagan productores de soja y mixtos al BCRA por el financiamiento que reciben.

La Rural de Río Cuarto se suma al pedido de "no prórroga" de las tasas con las que el BCRA grava a la producción.

Desde la entidad sostienen que "es la libertad y no las trabas lo que permiten el crecimiento".

Heraldo Moyetta, presidente de la Sociedad Rural Río Cuarto, expresó en el programa Sin Verso, de Ciudadano.News: "Quizá las financiaciones hasta hace un tiempo atrás eran intomables y quizá tener el 5% de soja no era irrelevante porque nadie estaba tomando crédito, pero creo que hoy con la baja de las tasas y con la posibilidad de un nuevo panorama es muy útil el crédito, es una herramienta para poder programar, crecer", dijo.

Y esperanzado con el nuevo gobierno, afirmó: "Apelamos a la buena voluntad de este gobierno que se dice libertario, que respeta el derecho de propiedad porque uno tiene que tener la libertad de manejar absolutamente sus bienes y productos, por eso creo que no debería continuar esta medida".

En ese sentido, Moyetta aclaró que "allegados del Gobierno han dejado deslizar que no tienen interés de continuar con esta medida", y opinó que "no tendría ningún sentido mantener esto porque no incentiva ni a la planificación ni a la inversión y tampoco va a incentivar a la venta anticipada de producción".