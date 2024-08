"Estamos baratos", el insólito mensaje de un funcionario de Economía ante empresarios

El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) llevó a cabo un evento en Rosario sobre innovación y desarrollo, y ante los empresarios y referentes de la economía, estuvo presente para brindar una disertación el Secretario Coordinador de Producción del Ministerio de Economía de la Nación, Juan Pazo, quien llevo un mensaje a los asistentes: "una vez que el orden macro esté dado los protagonistas son ustedes, necesitamos de ustedes y de su inversión" dijo, y agrego, "cuanto antes inviertan y crezcamos, antes vamos a poder bajar impuestos".

Pazo expuso en nombre del Estado tras las intervenciones de los gobernadores de las provincias del centro argentino: Rogelio Frigerio, de la Provincia de Entre Ríos; Martín Llaryora, por la Provincia de Córdoba; y Maximiliano Pullaro, de la Provincia de Santa Fe.

En uso de la palabra, aseguró que se sentía muy contento con lo que había escuchado, porque las provincias del centro (con las cuales destacó su relación) están alineadas con la mirada de Nación, y en cuanto al federalismo aseguró: "nosotros somos un equipo técnico sin filiación política. Muchas veces les digo aprovéchenlo. Nuestro desafío es que cuenten con nosotros para destrabar la producción".

El encuentro fue en Rosario

Una de las consultas que recibió el funcionario, de parte del moderador de la charla, tuvo que ver con la preocupación económica de los hogares, a lo que Pazos contestó: "A veces me enojo un poco cuando dicen 'no se ocupan de la micro'. El ministro de economía se ocupa personalmente" a lo que aseveró que desde el equipo económico se hicieron cosas que no se hacían en 20 años: "Hemos hecho un montón de medidas para destrabar el comercio".

"Cuando hablan de la agroindustria y de las retenciones yo como productor agropecuario sería el hombre más feliz de mi vida si pudiésemos eliminar retenciones", remarcó, para agregar que "cada una de las cosas las hacemos pensando en esto, alivianar la carga a la producción para generar más competitividad", y destacó: "Milei es algo que me impacta muchísimo. De los últimos 123 años Argentina tuvo déficit fiscal 113", y añadió: "hoy tenemos un presidente de la nación que fue electo diciendo que el déficit fiscal es un cáncer" y halago la mirada macro sobre el orden como algo necesario.

"Eliminar 15 puntos de déficit en un mes no existe. No hay ninguna experiencia a nivel global" señaló ya para el final de su intervención, y pidió que vuelva a haber un buen sistema crediticio, ya que "están a años luz" de los de Chile o Uruguay, pero empiezan a resurgir en el paradigma económico argentino.

A lo que cerró su idea: "el crecimiento va a volver en baja de impuestos y que la inversión de todos ustedes -los empresarios- vuelva a ustedes", y con un llamado especial los instó a invertir con la llamativa frase del comienzo: "En lo personal creo que es un gran momento para apostar, porque aparte estamos baratos, y ojalá empiecen rápido y no se les pase la hora".