El mega impuesto de Kicillof frente a las perspectivas de la rebelión fiscal

Pablo Torello, productor agropecuario de la provincia de Buenos Aires y ex diputado nacional del PRO, dialogó con Círculo Político (lunes a viernes, de 14 a 16, por 91.7 FM Ciudadano.News), remarcando diferentes aristas sobre lo que podría acontecer con la rebelión fiscal:

“La rebelión fiscal de hecho ya ocurre porque hay mucha gente que no ha pagado, pero estamos viendo cuál es la mejor figura, porque no es una rebelión fiscal, no es que no queremos pagar nada, sino que queremos pagar lo que consideramos que corresponde y que es un engaño a manos de ARBA y Kicillof, porque es cierto que el 200% de aumento no se está superando",

"Los vivillos estos usan todos los ardiles posibles para mostrar su odio, su resentimiento contra un sector productivo que es tocar las valuaciones. El aumento es 200%, las valuaciones notificaron algunas por dos, por tres o por cuatro”, comenzó el entrevistado.

“Entonces, ahí está la trampa, eso es lo que nos negamos a pagar, queremos pagar el 200%, lo aceptamos. Se está buscando la posibilidad de que se haga un depósito judicial por un aumento del 200% sobre lo del año pasado y el resto que quede a discusión, que se vea que no hay falta de voluntad de pago, hay voluntad, pero que se está excediendo”.

Los aumentos de los impuestos comunales

“Es la parte divertida de ser productor agropecuario. Hace 44 años que vivo y trabajo en el campo, pero con el tema de las tasas es lo que pasa siempre. Milei tiene razón en algunas cosas, en otras no estoy de acuerdo, pero sí tiene razón en que hay una casta que se niega a achicar los gastos, en el interior de la provincia de Buenos Aires, en casi todos los municipios el empleador es el estado, lo que habla es del disparate que es esto, porque en Bragado, por ejemplo, hay 1.400, 1.500 empleados públicos en una municipalidad que da muy malos servicios"

"Cobran tasas donde la mayoría no ofrecen contraprestación, donde además hay una morosidad enorme, pero como políticamente no conviene apretar a los contribuyentes porque si no, no los votan, hay tasas que suben 200%, 300%, pero tienen un 50% de cobrabilidad, 60%, ¿por qué no van a buscar a los que no pagan?, en vez de subir los impuestos para los que siempre pagan”.

“Hay mucha mala praxis y hay muchos que no tienen la capacidad para estar en el lugar que están, pero también eso es una culpa de muchos de los que están en el llano cómodamente instalados y no quieren participar en política. Siempre digo que soy de Alberdi, soy del Pro, pero soy liberal, y sostengo que aquel que por pereza no participa de política, paga con su fortuna su pereza, porque si no, manejan los más inútiles, los más corruptos, los que no quieren hacer los ajustes, no saben administrar y nosotros como sector privado terminamos pagando impuestos altísimos y perdiendo, como en muchos casos, una vida entera peleando con el estado”.

Se sostiene que seguir el camino de una rebelión fiscal traerá consecuencias ¿Tienen en cuenta eso?

“Sí, yo era de los combativos y me terminé metiendo en política, justamente por haber participado de la 125. Estuvimos 127 días arriba de la ruta y no me arrepiento para nada, porque si no hubiéramos estado ahí el Kirchnerismo se quedaba con el país, querían llevar los derechos de exportación al 50%".

"De hecho, este mismo Milei vino a decir durante la campaña que iba a eliminar las retenciones, que el que ponía retenciones era un ladrón y hoy no solamente las mantiene, sino que las quiso subir".

"Las retenciones están mal y son parte de la realidad de la Argentina, porque el sector agropecuario todo, el maní, la cereza, la frutilla, da al 50%, 60% su potencial, o sea, habría una explosión de exportaciones si se dejan de jorobar a los sectores productivos, pero sí tenemos en cuenta eso y si no hay un costo, un sacrificio, acá nunca vamos a hacer nada”.

De cada 100 dólares que ingresan a Argentina, 70 los ingresa el campo. Por ejemplo, Bragado pintaba como potencia agroindustrial.

¿Qué ha quedado de eso?

“La Argentina se ha llevado puesto todo, menos la casta o los empresarios amigos del poder, después Argentina se llevó puesto todo. Cuando uno hace la cuenta desde 1975, que teníamos 8% de pobreza, 3 de indigencia, y cuando uno mira 50 años para atrás, qué hicimos, 80% de clase media había, hemos destruido un país. Yo me siento culpable, pasé 40 años metido en mi campo trabajando en lo mío y escondiéndome del Estado y la verdad que es un error que cometemos todos los argentinos. Lo único que quedó de Jaime Coll es una calle, después no quedó más nada”.

“Desde el 2002 hasta hoy al sector agropecuario le sacaron derecho de exportación y diferenciales cambiarios por 200 mil millones de dólares, cuando uno hace esa cuenta se da cuenta cómo hemos estado ordeñando una vaca y no dándole de comer. La verdad que no veo salida respecto a la presión fiscal sobre el sector agropecuario”.

¿Existe un punto en que la Argentina puede empezar a crecer si se unen las riquezas del campo y la industria?

“No lo pondría en una dicotomía. Tenemos el faro del prebendarismo y de las retenciones que se llama Ignacio de Mendiguren, con el que me peleo cada vez que lo veo, porque es un ejemplo de lo que es la prebenda, lo que es lobby para que pongan retenciones y tener dólares fáciles y baratos para poder progresar ellos, pero están mandando a la Argentina al bombo”.

“Lo que no puedo creer es que haya todavía políticos que no entiendan cómo funcionaría mejor el país. Lo que he aprendido en estos 8 años de diputado, he aprendido que todos los economistas, del signo político que sean, siempre digo que son kirchneristas porque les encanta tener las manos en los bolsillos de los productores, a todos, a los de Milei, los de Cristina, sí voy a hacer una salvedad, el que tomó la decisión de que no hubiera derecho de exportación y empezara a bajar fue Mauricio Macri"

"Eso se lo voy a reconocer y la verdad que ahí nosotros cambiamos la matriz productiva, empezamos a hacer más maíz, mayor trigo, dejamos de hacer tanta soja que era un delirio, que está destruyendo los campos, porque hay algo que no se ve nunca que es la destrucción de muchos campos argentinos por uso exhaustivo, sin contemplar los debidos procesos de reposición. Es alarmante la falta de decisión de la clase política para defender al sector y si eso cambiara seríamos otra cosa”, concluyó el emprendedor agropecuario.

Producción Periodística: Martín Gastagnaga - Daniel Gallardo - José Urrutia