"El Gobierno juega al policía bueno y al policía malo"

Tras la caída de la Ley Ómnibus y los problemas que atraviesa la aprobación del DNU, se sigue negociando con sectores legislativos para buscar consensos, y entre ellos se inscribe la reunión reciente con el bloque denominado Hacemos Coalición Federal, liderado por Miguel Ángel Pichetto, pero con figuras como Margarita Stolbizer y Ricardo López Murphy.

Oscar Agost Carreño, diputado nacional por Córdoba e integrante de ese bloque, indicó cómo están avanzando estas negociaciones: “Hemos tenido una muy buena reunión, sobre todo porque han agregado desde el gobierno a los invitados al jefe de Gabinete, lo que es algo muy positivo porque no habíamos hablado con él", y consideró que "eso jerarquiza la reunión, sobre todo al diálogo, más allá del proceso en redes sociales que el presidente dice que no negocia, que no necesita del Congreso ni a los gobernadores para poder llevar adelante la gestión".

"Lo cierto es que sus funcionarios sí negocian y eso es muy saludable, porque eso permite que los cambios sean verdaderos y duraderos", destacó.

No obstante valorar el diálogo, el legislador remarcó: “En algunos puntos seguimos lejos, como el de jubilaciones, tema Tierra del Fuego o los montos de ganancias; para nosotros siguen siendo un escollo que tenemos que resolver y seguir dialogando y en el resto de los temas, como privatizaciones y delegaciones (de poderes) estamos un poco más cerca, y eso requiere un poco más de diálogo".

A la vez, Agost Carreño subrayó: "Hemos hecho propuestas concretas en temas como el régimen de grandes inversiones, en cómo sacar testaferros del blanqueo, cosas puntuales que tienen que ver con la institucionalidad, con generación de producción, en donde hemos visto más predisposición, han tomado nota y nos marcan que hay una predisposición para incorporar esos pedidos".

Esta actitud dialoguista de los ministros contrasta con la virulencia del presidente, que los trató de coimeros y ratas, y consultado al respecto en el programa Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16 por http://ciudadano.news), expresó: "Estamos acostumbrados a mensajes que son más para las redes sociales, para que tome la prensa, de que no hay negociación; de hecho 3 días antes de la apertura del año en el congreso el propio Milei dijo que no necesitaba del congreso para gobernar, y a los 3 días habló de un Pacto de Mayo que, hasta donde sé, la palabra pacto es lo mismo que acordar. Fue el presidente el que insto a eso. Entiendo que es porque se da cuenta que son necesarios y que él ya es un político, más allá que reniegue de eso".

"Él puede seguir diciendo que son coimeros, pero tiene que hacer una denuncia si conoce casos de coimas, de la misma forma que acusó a diputados y senadores de subirse el sueldo cuando nos enteramos por el diario de esa situación, lo decidieron las autoridades de La Libertad Avanza a ese aumento, y él se había subido el sueldo 2 meses antes un 50%", añadió.

El legislador recurrió a un curioso ejemplo para definir la estrategia comunicacional del gobierno, diciendo que juegan al "policía bueno y al policía malo". "Estamos acostumbrados a ver que el presidente y Adorni dicen que no negocian, pero lo cierto es que mandan a gente como Francos, que está muy preparado; en la reunión estuvo Caputo, y fue una negociación y no se le pidió nada a cambio", amplió.

Lo que aclaró de la postura de su bloque es que: "Estamos defendiendo a los jubilados, no porque sea algo a cambio de aprobarle lo que ellos quieren como ley sino porque entendemos que los jubilados no pueden esperar hasta mayo para mejorar sus ingresos. La verdad que no hay un pedido a cambio de nada y tampoco los gobernadores extorsionando con ganancias, al contrario, lo que están diciendo que no están los votos para ganancias son los gobernadores, pero sí lo que estamos diciendo al mismo tiempo es que necesitamos revisar todo, porque el gobierno no quiere revisar por ejemplo el régimen de Tierra del Fuego, o los 35 regímenes que hay en Argentina especiales que favorecen a las grandes empresas, pero sí está dispuesto a licuarle y fulminar a los jubilados en sus ingresos".

"Lo que le estamos pidiendo al gobierno, que no es en beneficio de la casta, sino en beneficio de los argentinos y de la institucionalidad, que seamos serios en cuanto a que el costo del ajuste lo pague proporcionalmente toda la sociedad y no elijamos a la clase media, laburante, al campo, a las provincias o jubilados como los únicos que tienen que pagar y que los empresarios más ricos, del puerto, no tengan que hacerse cargo del ajuste", completó.