Guillermo Poch, tributarista y planificador fiscal, dialogó con Círculo Político (lunes a viernes, de 14 a 16, por 91.7 FM Ciudadano.News), y nos dio su perspectiva respecto a los alcances de la presión fiscal:

“Lo que un impuesto nunca tiene que hacer es terminar actuando de manera que lesione una porción importante del patrimonio, que no haya una confiscación del mismo. Ahí aparece una cuestión bastante subjetiva, no hay una fórmula matemática, hay antecedentes en la Corte Suprema que hablan de confiscación, pero hay que entender que estamos en un momento delicado desde varias aristas"

"Desde el punto de vista económico, tanto nación, provincia o municipios tienen la posibilidad de aplicar gravámenes para solventar sus gastos. Hay que entender que no existe estado sin tributos. Si hacemos un análisis de cómo se financia un estado, claramente uno sabe que una de las fuentes son los impuestos entonces, el no pagar impuestos en un estado moderno no sería viable porque sería ir a buscar empréstitos, tener empresas del estado que sean públicas y no alcanzarían los fondos para tratar de solventar los gastos que implican los servicios que ofrece el Estado”, explicó Poch.

Considerar las posibilidades de la ciudadanía

“Hay que terminar de comprender que en una situación de crisis económica todos tendrían que estar haciendo un esfuerzo, también entender que el estado no puede hacer un dispendio de gastos por sobre lo que la ciudadanía está dispuesta a realizar, entonces, ahí la dirigencia política tendría que escuchar qué está proponiendo la ciudadanía, como que todos tienen que terminar haciendo un esfuerzo, todos por ahí tienen que terminar cediendo porque tampoco es lógico que haya gente que no pueda llegar a pagar”, explicó el entrevistado.

“El estado está sobredimensionado, entonces, es una cuestión compleja. Argentina está en una situación compleja, es el momento donde todos tienen que estar aportando más, antes que, poniéndose en posturas cerradas, cualquiera sea. Todos tendrían que estar cediendo, lo mejor que podría suceder en este momento”.

¿En qué punto el deudor pasa a cometer supuestamente un delito?

“No, el delito como tal, como que es punible por una ley penal, es solo si vos estás articulando una maniobra tendiente a no pagar impuestos, a evadir gravámenes. Otra cuestión es que vos no estés en condiciones de pagarlo u omitas pagarlo, se aplican sanciones, en ambos casos, pero son distinto los porcentajes o dependiendo si hay una evasión superado un umbral que es 1,5 millones de pesos, ahí pasaría a ser una cuestión de un delito penal”, dijo Poch.

Efectos formales de omitir y evadir el pago de impuestos

“Omitir un gravamen es una especie de ‘me equivoqué haciendo un cálculo’, ahora si esa omisión del cálculo es adrede, entonces, es evasión. Como que alguien hizo una maniobra tendiente a dejar de pagar impuestos”.

Uno puede estar en una planilla de cálculos, cometer un error o haber registrado mal contablemente y no por eso se califica que se hizo toda una estructura teniente a evadir el gravamen. Si hay una animosidad, si estoy buscando bajar la carga tributaria, ahí hay algo que se dice, es un dolo, distinto es por impericia, hice algo de manera incorrecta, y por eso tributé menos, son dos cuestiones distintas”, aclaró el especialista.

¿Hasta qué punto el Gobierno puede sostener que hace falta recaudar más?

“Las cosas llevan tiempo, o sea una reducción de un gasto estatal, no se puede hacer de manera abrupta. Ahí lo que hay que salir a buscar son aquellas partidas que generan menos beneficios en la sociedad y que uno lo puede rápidamente quitar, pero hay que entender que detrás de esos números hay personas".

"Argentina viene de una situación delicada, a través de que hay que tomar medidas de shock, pero también a veces sería conveniente eso que se dice, el arte y la política. La dirigencia política lo administre en pos de generar estabilidad dentro del Estado y las normas mismas”.

¿Cómo responder impositivamente ante el esquema inflacionario y la situación de precariedad de la ciudadanía?

“En materia impositiva, los impuestos tienen que ser establecidos de manera que puedan ser cumplidos, si no es complicar una situación. Y hay que intentar que cuando el impuesto es exacerbado suceden dos situaciones, o se discontinua con una actividad, o bien se pasa a la informalidad, o se entra en mora".

"Ninguna de las situaciones al Estado le sirven, ahí la dirigencia política tiene que tomar nota: los impuestos tienen que ser razonables, no pueden ser desproporcionados ni injustos, sí es cierto que hay una situación que uno tiene un nivel de Estado, un tamaño de Estado, que corregirlo demanda tiempo, entonces ahí es donde dice todos tienen que poner una parte para encontrar una solución que se dé de la manera más armoniosa posible, culminó Guillermo Poch.

Producción Periodística: Enrique Villalobo- Daniel Gallardo- José Urrutia