¡Chau alfajores! Ahora los argentinos prefieren galletas para cuidar el bolsillo

La compra de alimentos y golosinas es cada vez más difícil para las familias del país. Han tenido que ajustar sus gastos y cambiar sus hábitos de consumo: en lugar de alfajores, compran galletitas debido a los altos precios en los kioscos.

El dato fue revelado por Fernando Savore, vicepresidente de la Federación de Almaceneros, en una entrevista realizada en El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano.News).

"La otra vez hablaba con un distribuidor de golosinas y me decía que este año no se vendieron tantos alfajores porque se vendieron más galletitas. Un alfajor sale entre $700 y $800. Capaz que una mamá para un colegio compra galletitas y la fracciona para dos niños y le sale más barato. La gente va encontrando la vuelta", sostuvo.

Por otra parte, el representante de los almaceneros de Buenos Aires habló sobre la caída de las ventas en rubro lácteo y remarcó que "es un desastre" la situación.

"La caída de ventas está por arriba del 20%. El producto aumentó este año aproximadamente un 75% de acumulativo. Traducido a precios, en diciembre un sachet de leche estaba en $600 a la venta. Ahora, está a $1100, $1300", indicó.

También, Savore mencionó otros productos que han aumentado de precio en el último tiempo. "El tema aceites, si bien el año pasado estaba subvencionado, lográbamos comprar aceite para vender a un precio accesible a la gente, después de diciembre una botella de aceite de 900 centímetros cúbicos, que vendíamos en $700 pesos, hoy la tenemos que vender en $2.000", expresó.

"El aceite aumentó un 400%. A mitad del año pasado había desaparecido el arroz, cuando regresa viene con un 300% de aumento. Hay muchas cosas. Otra cosa que empieza a ocurrir, la gente busca tamaños más pequeños. Con el tema de la yerba, hoy vendemos paquetes de medio kilo, y no es porque la gente dejó de tomar mate, es por una cuestión de reducción de costos de esa compra diaria", agregó.

Al mismo tiempo, se expresó al respecto del precio del café y contó que "no tuvo aumento, pero había subido demasiado y nunca lo bajaron". "El café se regula en función del dólar, entonces el dólar hizo picos importantes en el año y el café se acomodó en función de esos picos. Luego la divisa bajó y las tres empresas dueñas del café no bajaron los precios", apuntó.

Además, añadió: "No hay aumentos porque ya está demasiado caro. El tema de bebidas alcohólicas, en la cerveza tenemos una variable de un 10%, casi un 6% mensual, pero el tema es que la caída de ventas en cervezas es tremenda. La caída de venta de vinos es tremenda".

"Cuando recibió promociones de algunos productos les pongo precio muy bajos, nunca me vuelco al 3x1 porque me parece que es beneficio al que más tiene y perjudicó al que menos tiene. Trato de ponerlo por unidad y a veces considero que los precios son tentadores. Hoy la gente lleva una sola unidad porque no les alcanza para más", cerró.