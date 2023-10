Sergio Massa anunció la “moneda digital argentina”

El ministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria Sergio Massa aseguró que enviará al Congreso un proyecto de ley para la creación de una “moneda digital argentina”, algo que había anticipado como una de sus medidas económicas durante el debate presidencial que se desarrolló en Santiago del Estero.

“La economía digitalizada rompe bolsones de corrupción, es el límite más franco que le podés poner. Voy a mandar al Congreso una ley para crear la moneda digital, que ya fue implementado en más de 100 países. Noruega y Suecia es el modelo más conocido pero Brasil también. Con Brasil tenemos mucho trabajo complementario y necesitamos una mirada común”, dijo Massa en declaraciones televisivas este lunes.

Por otra parte, aseguró que ese proyecto va acompañado con la iniciativa de blanqueo de capitales que ya está presentado en el Parlamento. “La oposición no quiere votarlo porque viene acompañado por el acuerdo que firmé con el gobierno de los Estados Unidos que me da acceso a aquellos que tienen cuentas en los Estados Unidos”, dijo a C5N.

“Sería bueno que lo voten salvo que protejan a alguien que no sabemos. Ahora o en marzo la información va a llegar. (Además) evasión y fuga van a ser delitos no excarcelables. La Justicia Penal Económica va a ser un gran actor. Al que fuga y evade hay que meterlo en cana. Vamos a cazar afuera del zoológico, pero necesitamos el arma bien cargada, la mira teledirigida, aunque hay sectores que parece que no quieren”, dijo el titular del Palacio de Hacienda.

Países del primer mundo como Suiza, China, Rusia y Estados Unidos, ya comenzaron a utilizar las CBDC, o al menos están estudiando para una posible implementación futura. Además, la principal ventaja de esta digitalización de la moneda radica en la utilización de la tecnología blockchain, que respalda la seguridad y el funcionamiento de las criptomonedas, otorgándoles su propio valor inherente.

Posible pero complicado

La Fundación Blockchain Argentina investigó la viabilidad de una moneda digital argentina y destacó que podría generar una democratización del acceso a servicios bancarios, la reducción de la economía informal y la implementación de reglas claras para la emisión monetaria, contribuyendo a la lucha contra la inflación.

Asimismo, la creación de una blockchain nacional, respaldada por una red de nodos distribuidos en todo el territorio, garantizaría la máxima seguridad en su operación y reduciría los costos para los usuarios.

A través de contratos inteligentes –smart contracts– los cuales se encuentran dentro de una blockchain, se podrían fijar pautas de emisión predeterminadas, las cuales podrían estar conectadas con otros factores de la economía real, como nivel de empleo, depósitos bancarios, tasas de interés, entre otras, garantizando así el valor de este peso digital, destacaron desde Fundación Blockchain Argentina.

Sin embargo, en la Fundación Blockchain Argentina señalaron que la implementación de una nueva moneda digital requerirá esfuerzos compartidos para reducir la brecha tecnológica dentro del país y garantizar una conectividad a internet equitativa en todo el territorio.