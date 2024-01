La desregulación y los desafíos económicos que enfrenta el gobierno

Fernando Marengo, economista, jefe de BlackTORO Global Investments, destacó: “Lo que está encarando el gobierno son las medidas necesarias; es un programa económico en que las dos anclas, desde mi punto de vista, son correctas”, refiriéndose por un lado a “la eliminación del déficit fiscal” y por otro a “la estabilidad del tipo de cambio, para lograr bajar la tasa de inflación”,

Para el economista, “los desafíos son políticos y sociales, por los costos que implica este programa de estabilización desde lo económico”, y puntualizó que “la semana pasada empezamos a ver las dificultades políticas que enfrentarán los intentos del gobierno recién asumido, y también empezó a hacer ruido el incremento de la brecha, una brecha que había caído demasiado inicialmente, nadie se imaginaba el 10 de diciembre que estaría 15% de un día para otro, y ahora se está adecuando a niveles más normales”.

Ayuda del fondo

El gobierno está intentando destrabar unos 3 mil millones de dólares del FMI, lo que muchos interpretan como apoyo decisivo, y al respecto, destacó Marengo: “Separaría dos partes: primero, lograr un acuerdo con el fondo, donde lo pida quien lo pida, Argentina tiene que encarar un programa de reformas profundas porque es una economía que no crece hace más de una década, no crea empleo, tiene una inflación que el año pasado terminó en torno a 230% con casi 50% de pobreza”,

"Esto se debe a que “Argentina fracasó en la economía y la política, en la sociedad fracasamos, con lo cual, más allá que el FMI pida un programa o no, Argentina necesita un programa que no tiene hace mucho tiempo”.

“La liberación del desembolso es importante desde lo financiero porque Argentina tiene que seguir pagando vencimientos al FMI, vencimientos de deuda en dólares, de deuda en pesos y necesita financiamiento, y es un país que hace tiempo no tiene ingreso al mercado de capitales, con lo cual el único financiamiento que tenés es el organismo internacional; entonces, es clave lograr ese desembolso”, remarcó.

La desregulación

Pensar en la desregulación en la economía Argentina aparece como una tarea ciclópea, ya que no hay un sistema regulatorio ordenado y razonable, sino una maraña de reglamentaciones tan profunda y añeja que supone un reordenamiento de cientos y cientos de normas y disposiciones. De ello da cuenta el trabajo elaborado por Sturzenegger, llegando hasta leyes que se remontan al año 70 y el onganiato.

En este contexto, Marengo destacó, en primer término, “que nos demos cuenta de la necesidad; si este gobierno logra hacernos comprender la necesidad de desregular, ya sería un éxito importante”.

“Claramente la Argentina necesita sacar todas esas regulaciones, que van desde la vida diaria, comprar un auto, sacar un pasaje… cualquier cosa que tenés que hacer está regulada, y creo que durante décadas se implementó una noción errónea de que muchas de esas regulaciones son para proteger al consumidor”, explicó, y ejemplificó:

“Nos cierran la economía y nos dicen vamos a prohibir las exportaciones o las importaciones, poner aranceles para defender a la industria nacional, para defendernos de los malos que nos quieren invadir, en realidad lo que tiene que quedar claro es que voy a comprar una computadora en Argentina y me sale el doble que en Estados Unidos, y es una computadora peor"

"Eso es consecuencia de toda esta maraña regulatoria, aranceles, proteccionismos, y una parte de la industria que vive de estas regulaciones y restricciones que pagamos los consumidores argentinos”.

"Esta idea, entonces, supone una batalla cultural contra una serie de ideas y prejuicios muy acentuados, que parecen muy difíciles de desmontar. “Los ’90 tienen una visión bastante popular de que fue una década desastrosa para la economía”, recordó el economista, para marcar que “nunca en la historia Argentina crecieron más las exportaciones que durante la década del ’90".

Eso nos muestra que cuando a la industria argentina la hacés competir va a competir y compite bien”, como un ejemplo de cómo muchas veces lo que se sostiene no tiene correlato en la realidad.

El costo social

“Ahora, en esa nueva matriz productiva claramente hay ganadores y perdedores, y en esa puja claramente son más ruidosos los perdedores que los ganadores”, destacó, “entonces, de nuevo, creo que el programa que está implementando Milei es correcto, los desafíos son políticos y sociales"

"Éstos son parte de esos desafíos donde a quien pierde claramente no le gusta perder. El desafío es que la sociedad entienda que posiblemente sea para el bienestar general, que en promedio la economía esté mejor de lo que estaba antes”.

“Me importa muchísimo el tema social, de los costos, pero también desde la sustentabilidad económica, porque si no logras el apoyo de la población es muy difícil que el programa resulte exitoso”, afirmó Marengo, en relación a los sacrificios que implican las medidas tomadas.

“La pésima noticia es que muchos de los que nos percibimos clase media en Argentina no somos clase media, sino clase media alta o clase alta del país empobrecido, entonces cuando uno dice ‘no quiero pagar los costos, que los pague otro’ y veo la distribución del ingreso en Argentina, para arriba tengo muy poca gente, la gran parte de la población está abajo, entonces, ¿quién quiero que pague el costo? ¿Se puede distribuir mejor?”, se preguntó, e hizo una lectura de los anuncios de Milei:

“Cuando uno ve las medidas del gobierno, duplica la AUH, incrementa la tarjeta Alimentar, subsidia la energía a sectores de menores consumos, te está hablando de voy a subsidiar al pobre, y eso es casi 50% de la población. Entonces, ¿al otro 50% cómo lo protejo?, y, alguien tiene que pagar el costo de esto”.

Igualar para abajo

Hace 20 años Argentina tenía 20% de pobreza, hoy 45%, sostuvo el economista, considerando que “los resultados hablan solos”, porque “muchas veces cuando se fomenta esta idea de igualar la sociedad creo que ningún país logró igualar hacia arriba, en general igualó hacia abajo”, resaltando que “esta idea de proteccionismo, regulaciones, un estado redistribuidor, donde al que gana le tengo que sacar para mantener al pobre, lo que estás afectando es la tasa de rentabilidad de la inversión”.

“Cuando decís vos estás ganando mucho te voy a poner una retención, te subo el Impuesto a las Ganancias, te pondré una ganancia extraordinaria, impuesto a esto y a lo otro porque tengo que mantener a la población de menor ingreso suena muy lindo y justificado, ahora el problema es que el que tiene que invertir deja de invertir y eso no genera crecimiento económico, y si no hay crecimiento no se genera empleo y no aumentan los salarios y ¿hacia dónde igualamos?, igualamos hacia abajo”, enfatizó.

La conclusión es que “todo este ajuste con precios relativos lo que estás tratando de hacer es mejorarle la rentabilidad al que tiene que invertir, antes de redistribuir primero tenemos que generar, y Argentina hace 12 años que no genera. ¿Cómo hacer para generar?, porque redistribuir estamos viendo que no hay nada para redistribuir”.

A la hora de pronosticar, Marengo sostuvo: “Hoy no es esa la situación pero si el gobierno mantiene las medidas que está implementando actualmente, a partir de mayo, junio podemos empezar a ver tasas de inflación desacelerando fuertemente, y actividad económica empezándose a recuperar luego de la caída de los próximos meses”.

Esto ocurre porque “el superávit (de comercio exterior) de este año está garantizado, y por eso, cuando digo a partir del segundo trimestre se va a empezar a ver cierta recuperación de actividad económica con desaceleración fuerte en la tasa de inflación, en parte está explicado por una cosecha agropecuaria de un año de no sequía".

"Este año claramente va a tener superávit comercial, entonces a partir de mayo, junio poder empezar a mostrar mejoras si se mantiene con una política de ajuste del déficit fiscal, con el tipo de cambio oficial estabilizado, sin emisión de pesos, si se mantienen con estas dos anclas que planteó como una base de su programa económico”.

Finalmente, respecto de la inflación, consideró que el próximo dato será de alrededor del 26%, pero con perspectivas más alentadoras para cuando pase el verano y las cosechas:

“La variable clave sobre inflación en Argentina es el tipo de cambio; entonces, cuando el Banco Central te dice voy a devaluar el tipo de cambio 2% por mes, si hacés todo para que esa depreciación del 2% mensual sea sostenible y creíble vamos a ver una fuerte desaceleración en la tasa de inflación”.