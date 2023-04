Datos oficiales 2022: la economía creció fuerte pero los trabajadores ganan cada vez menos

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Indec, difundió en las últimas horas el informe que mide el estado de desigualdad de la población en condiciones para trabajar. Los resultados develan algo que se presumía claramente: pese a que la economía creció un contundente 5,2% durante el 2022, esto no se tradujo en una mejora de la distribución del ingreso debido a la degradación salarial que produce la inflación.

Así, 60% de la población ocupada ganaba hasta 90.000 pesos entre octubre y diciembre del 2022, un año en que la inflación ascendió al catastrófico 94,8%.

El organismo dio a conocer su informe trimestral sobre “Distribución del Ingreso”, el que incorpora el Coeficiente de Gini, una relación matemática que tiene al "0" como el nivel de mayor igualdad y al "1" con el mayor desequilibrio.

Esta relación alcanzó en el cuarto trimestre del año pasado un valor de 0,413 puntos, idéntico al de igual período del 2021. ¿Cómo evolucionó a lo largo del año? en el primer trimestre fue del 0,430, en el segundo a 0,414 y en el tercero a 0,424, para descender nuevamente sobre el último tramo del año y volver al mismo nivel del 2021.

La ambivalencia a lo largo del año pasado depositó al equilibrio social en el mismo punto de partida, por lo que el crecimiento no se correspondió con el desarrollo, una máxima económica que el Frente de Todos no logró establecer en su gestión. El ingreso per cápita promedio de la población activa (casi 30 millones de argentinos) se ubicó en los 58.867 pesos, marcando una caída del 5% real a nivel interanual.