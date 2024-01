"Al estar enterado que dejaría de existir, pedimos que hubiese otra alternativa"

El programa “Cuota Simple” remplazará al “Ahora 12”, que estará vigente hasta el 31 de enero. En este marco, el programa Metaverso de Ciudadano.News entrevistó a Ricardo Diab, secretario general de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y habló sobre el impacto que tuvo el plan de financiación en los comercios nacionales.

“Imaginémonos que, en abril de 2014, cuando fue implementado, comenzó la reactivación en la venta. El Ahora 12 era subsidiado por el Estado y a partir de ahí, tuvo distintos roles.

Achicando ese subsidio y generándonos ingresos. No obstante, siempre ha sido el promedio del 25% en consumo en tarjeta, a través del programa. Por lo cual, al estar enterado que esto dejaría de existir, pedimos por favor que hubiese otra alternativa”, sostuvo.

El presente de las pymes no es para nada alentador, debido a los últimos datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa que demuestran la caída en la industria y del consumo. Según la entidad, las ventas minoristas en diciembre tuvieron una baja anual de 13,7%, en la medición a precios constantes.

Finalizaron el año pasado con una retracción de 3,4%. Por su parte, la producción de las pymes experimentó un descenso de 26,9% en diciembre, a precios constantes, y 2023 terminó con un declive de 2,6%.

Frente este contexto, se le preguntó a Ricardo Diab, si la CAME le pedirá beneficios fiscales al Gobierno para ayudar a las pymes del país. A lo cual, el secretario general respondió

:"En privado, nosotros reunidos con la Secretaría de Comercio en su momento, fuimos a pedir contención para las pymes. No hay plata, no hay subsidios. Con esto, estamos advertidos que van a ser meses muy complejos. Esa es nuestra preocupación, sabemos que la respuesta no va a ser muy fácil”.

Por otra parte, el próximo jueves habrá un encuentro de trabajo en Casa Rosa entre autoridades de Gobierno y representantes de cámaras agrarias, industriales, de servicios. Sobre esto, Diab describió cómo será dicho encuentro y dijo:

“Será una reunión de sensibilización acerca del DNU y la Ley Ómnibus. Porque ya hubo una previa, donde fueron los directivos junto a Eduardo Serenellini (secretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia), donde se pedía, por supuesto, el acompañamiento institucional”.

“Desde ya que nuestra postura, en general, no es por el sí o por el no. Hay muchas cosas, justamente en el DNU, en la parte laboral, que nosotros ya veníamos trabajando. Es decir, no podemos estar en desacuerdo. Pero en la Ley Ómnibus por alguna u otra cuestiones que nos implican y complican la amplia representatividad que tenemos. Por lo menos queremos discutirla”, sentenció.