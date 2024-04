"La Argentina está vista como un paria en los mercados internacionales"

"Uno puede cerrar los procesos hacia donde pueden tratar de llegar. Pero si uno supiera hacia dónde van esos procesos, sería un mago. Y nuestro país es un territorio que no crece desde hce más de 15 años, con un PBI que bajó un 15%.

"Desde afuera, los mercados nos ven como un paria, porque después de los defaults que tuvimos, solo somos un territorio para inversiones muy puntuales, no para invesriones que vengan para quedarse". El panorama lo pintó Alberto Ruskolekier, un analista internacional que es, además, economista, para Círculo Político, por Ciudadano News 91.7.

A pesar del negro panorama que pinta el referente económico, cabe señalar que el gobierno de Javier Milei lleva apenas cuatro meses, con una línea fija. "Veremos si va a poder obtener los resultados que busca, como la baja de la inflación, el saneamiento del Banco Central, y brindarle una esperanza para el habitante argentino", añade Ruskolekier. En la macroeconomía, según palabras del entrevistado, el país "está hecho trizas. Estoy hablando como un analista, no me pongo a favor ni en contra de ninguna situación política", añade.

Si ponemos la lupa en abril de 2024, que es cuando se escribe esta nota, "la Argentina tiene un 50% de pobres, una macro destruida, y somos un país que, si uno lo compara en los últimos 40 años, es un PBI que es una lástima. La pobreza de la década del 70 era de un 5%, y hoy es de un 50%, con una degradación de los sistemas educativos. Esto quiere decir que algo se ha hecho mal", detalla el economista.

Y depende de cómo evolucione el plan económico si se quiere proyectar a mediano plazo para potenciar inversiones importantes. "Hace falta todavía un plan económico de estabilización, hay medidas que tienden a romper el déficit fiscal, que es la caldera donde se origina la inflación. Y la inflación es hija de la emisión monetaria", advierte Ruskolekier.

En teoría, las posibilidades existen, porque nuestro país tiene todo lo que el mundo necesita: "Litio, gas, gas no convencional, somos la cuarta reserva mundial de petróleo no convencional, tenemos una frontera ictícola gigantesca, que no se explota adecuadamente", pontifica el analista. "Hay recursos en la cordillera que es lamentable cuando uno compara con lo que exporta Chile. Y eso que compartimos la misma montaña", añade el entrevistado.

"Hubo muchas empresas que se fueron del país", recuerda el analista comercial, "pero los políticos no entienden que el cepo cambiario les pone una traba enorme, porque incluso cuando las empresas ganan dinero en Argentina, y lo ganan en pesos, no tienen autorización para remesar utilidades, ni dividendos ni regalías. En el exterior, cuando en la casa central ven que la empresa gana plata en pesos, no la puede transformar en dólares, y no puede transferir hacia afuera", detalla.

Ruskolekier no cree que haya una solución mágica por estar al lado de Estados Unidos. "Esto requerirá tiempo. Pero lo principal es mostrar la proa del barco, ver hacia dónde se dirige, porque eso abre una expectativa que puede ser vista con mejores ojos para un país en un momento determinado, como el que tiene ahora la Argentina", concluye.