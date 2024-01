Adorni a la CGT: “Están del lado equivocado de la historia”

El portavoz, Manuel Adorni, se expresó en contra del paro convocado por la CGT en rechazo de las reformas del Gobierno nacional, sostuvo que la central de trabajadores "está del lado equivocado de la historia" y "en contra de los que trabajan”.

Durante la conferencia de prensa, el vocero presidencial se solidarizó con la familia de Umma y destacó la determinación del Estado de tener máxima presencia en seguridad. “El Gobierno no permitirá que estas basuras sigan conviviendo con nosotros”, advirtió Adorni .

Paro de la CGT

Respecto al paro de la Confederación General del Trabajo (CGT), el portavoz lo calificó de “un absoluto sinsentido”.

Se refirió a los dirigentes sindicales como “gente del lado equivocado de la historia, por haber anunciado un paro a los poquitos días de haber asumido el Gobierno”. “Estamos asombrados por el silencio que han tenido durante tantos años, con niveles de inflación y pobreza tremendos”, expresó Adorni.

“La línea gratuita y anónima 134 está recibiendo en el orden de las mil llamadas diarias”, contó el vocero presidencial y detalló: “Más de 3 mil llamados fueron recibidos con algún dato que va a permitir la judicialización de esas extorsiones que fueron denunciadas por los aprietes y amenazas para participar del paro convocado por un sector del sindicalismo”.

Adorni defendió las medidas impulsadas por la gestión de Javier Milei. “Lo único que queremos es que quienes ellos representan, que son precisamente los trabajadores, estén mejor. Si hay alguien que ha perdido en serio en las últimas décadas, han sido los que trabajan”, afirmó el portavoz.

“Esperamos que la gente vaya a trabajar, que pueda regresar tranquila a sus hogares y que sea una jornada en la que triunfe la libertad, y eso radica en que el que quiere ir a trabajar lo pueda hacer y el que quiera parar que lo haga, porque también es su derecho, sin cercenar al resto y sin pretender que los demás se acoplen a algo que la mayoría de los argentinos no está de acuerdo”, concluyó Adorni.

Crimen de Umma

El vocero presidencial expresó su solidaridad con los familiares de Umma por el trágico asesinato. “Son ellos o nosotros, y no estamos dispuestos a convivir con estas lacras como venimos haciendo hasta ahora”, advirtió Adorni.

“Sabemos que no se puede seguir viviendo así. Siempre hablamos de un Estado que tiene que tener cada vez menos peso en algunos ámbitos de la vida de todos los argentinos, pero no así en seguridad, donde evidentemente tiene que tener máxima presencia”, expresó el portavoz.

Qué sucederá si no se aprueba la Ley Ómnibus

"El déficit cero no se negocia y dentro de esa no negociación vamos a revisar sin contemplación cada una de las partidas que el Gobierno transfiere o aporta a las provincias", sostuvo Adorni, ante la consulta de cuál sería la reacción del Ejecutivo si el Congreso no aprueba la Ley Bases.