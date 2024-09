Tras el fallo en contra de las SAD, los clubes se preparan para resistir

La Justicia falló a favor de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), y ordenó suspender la reglamentación de las SAD que impulsa el Gobierno y el antecedente ahora entusiasma a los clubes que no quieren transformarse en Sociedades Anónima Deportivas, SAD, y, en cambio, quieren seguir siendo Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro.

El Poder Judicial de la Nación, por medio del Juzgado Federal de Mercedes, avaló la medida cautelar presentada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el marco del expediente número 22121/2024, y le ordenó al Gobierno suspender los efectos de los artículos 335 y 345 del DNU 70/2023 y la reglamentación de las SAD. La medida rige hasta que sea dictada la sentencia definitiva.

Walter Fernández, decano de la Escuela Superior de Leyes de la Universidad de Morón, afirmó en el programa político Sin Verso (que se emite de lunes a viernes de 09 a 12 por Ciudadano News 91.7 FM): "No cabe duda que se ha librado una batalla judicial en varios frentes, también con diferentes tipos de acciones que permite el código de procedimiento y la Constitución. Porque hay un antecedente de un amparo de la Liga de Saltos que terminó con la confirmación de la Cámara Federal de San Martín que no es lo mismo que lo que sucede ahora con la AFA.

Que va a la justicia Federal de Mercedes, solicitando una cautelar que obtenga la suspensión no solamente de los artículos del mega DNU 70/23 sino también de su reglamentación".

"El decreto 70/23 no era una cuestión imperativa, sino facultativa de los clubes, el cual empezó a hacer ruido en los clubes. Pero ahora directamente estamos hablando ya de una medida de carácter imperativo que ordena adecuar los estatutos y modifica la ley 20655 del sistema institucional del deporte y la actividad física. Y el 70/23 modifica un artículo y permite las sociedades vigentes dentro de la ley 20550, ley de sociedad comercial", observó.

El juez Elpidio Pinto, del Juzgado Federal de Mercedes, decidió dejar sin efecto los artículos 335 y 345 del DNU 70/2023.

En ese sentido, reflexionó que "acá también habría que ver qué pasará. En primer lugar, tenemos una medida cautelar, de no innovar, con lo cual se requieren algunos requisitos como el peligro de la demora y la caución y realmente estamos en una etapa técnica, jurídica. No tanto el fondo. Porque el fondo se resolverá justamente cuando la justicia declare la inconstitucionalidad o no de esos decretos porque se hace dentro de una acción meramente declarativa cuyo fin es obtener un pronunciamiento judicial que elimine la falta de certeza sobre la existencia, eficacia e interpretación de las relaciones jurídicas".

"Vamos a tener un período de tiempo donde se deben hacer pruebas, no será de la noche a la mañana que salga sin perjuicio de que el Estado nacional seguramente apelará la medida cautelar. Podría pedir también la incompetencia, porque la AFA está en Capital Federal. Entonces, va al Juzgado Federal de Mercedes que si bien, uno la medida cautelar la puede interponer hasta en un juez que no tenga competencia en la materia. Y por qué federal. Porque de alguna manera lo que está diciendo la AFA es que están en discusión cuestiones constitucionales como la Asociación con Fines Útiles, artículo 14. Y después tenés una cuestión que surge de una convención internacional que es el Pacto de San José de Costa Rica, que es la libre asociación y también la autonomía de la voluntad y la reserva de las relaciones privadas. Es una discusión netamente jurídica, de interpretación y hablando de la inconstitucionalidad de los artículos del decreto gubernamental", amplió.

Respecto al proyecto espejo que ese decretó impulsado por una legisladora del Pro, planteó que, "lo que uno no entiende es por qué la negativa de la AFA. Si lo que impulsaba ese proyecto o lo que pretende Sturzenegger es que si los clubes son de los socios, estos tengan la opción de elegir si quieren una sociedad anónima o no".

Y agregó: "Es algo más complejo que eso. Algunas interpretaciones dijeron que había como una especie de ordenamiento en cuanto al control de las auditorías, de los fondos que provenía para constituir una SAD. Ahora también se ha anunciado que el 17 de octubre serán las elecciones en AFA donde Claudio Tapia se vuelve a presentar. Todo indicaría que será reelecto en pos de la cuestión deportiva. Algún sector está proclive a permitir la SAD. El miedo que tienen los socios son sobre las cuestiones de que los capitales golondrinas que van y vienen. Y si uno pudiera tener una certeza en cuanto al capital que viene a incorporarse y que después no se vaya, como ha pasado en Europa, donde los equipos han descendido, los capitales se han ido y el club prácticamente desapareció. Los dos clubes grandes, Boca y River, también San Lorenzo, Racing, Independiente, Vélez, pretenden seguir siendo asociación civil".

"Creo que hay que buscar una salida en cuanto a la incorporación del capital privado y el mejor ejemplo lo podemos tener en River, donde un aporte de capital privado logró reformar un estadio que lo puso a nivel mundial y así sucesivamente. Pasa que todo el mundo habla de las SAD y cree que te va a formar un seleccionado dentro de cada club y a veces no es así. Tenemos ejemplos en Uruguay, Brasil, hasta Bolivia o Chile. Europa en sí es la cuna de las SAD. Inclusive hay un exmandatario que ha señalado hace poco que el grupo City, que maneja el Manchester City y sus clubes satélites como el Torque, estaba interesado en adquirir un equipo argentino. No se sabe bien cuál es, pero es un tema que ya ha dejado de estar en agenda, ya a partir de la judicialización de esta cuestión y en juzgados federales", reflexionó.

Y admitió: "Desconozco la estrategia que ha llevado esto, tranquilamente podría haber ido a la Justicia Contenciosa y Administrativa de la Capital Federal, al Juzgado Federal. Porque cuando se ataca un acto admirativo del Estado nacional ocurre ante el tribunal competente por la jurisdicción. Desconozco la estrategia de ir al Juzgado Federal de Mercedes. Y desconozco si el juez federal de Mercedes va a intervenir en el fondo de la cuestión, que es la acción meramente declarativa de inconstitucionalidad, porque dicta la medida cautelar y deriva todo el expediente al juzgado competente, que por domicilio debería ser en Capital Federal".

"Me parece que va a correr todavía mucha agua bajo el puente, muchos clubes están en proceso de reforma del estatuto y por lo que uno conoce, los clubes están con una idea de mantener las formas jurídicas de ser asociación civil sin fines de lucro. Y se están oponiendo a una cuestión imperativa que los obliga a reformar sus estatutos conformes la reglamentación de este decreto que acaba de salir", sentenció.