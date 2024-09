Sin Messi ni Di María: ¿quién será el capitán de la Selección?

La Selección argentina se prepara para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas con dos importantes compromisos. Primero enfrentará a Chile en condición de local y luego viajará a Barranquilla para medirse contra Colombia.

Con 15 puntos, el campeón del mundo, dirigido por Lionel Scaloni, lidera la tabla de posiciones, seguido de cerca por Uruguay, con 13 unidades, siendo el único equipo que ha derrotado a la Albiceleste en esta competencia.

En medio de este escenario, el mediocampista Rodrigo De Paul, pieza clave del Atlético de Madrid y la Selección, llegó al país para disputar estos encuentros y se refirió a la posibilidad de ser el capitán ante las ausencias de Lionel Messi y Ángel Di María. Consultado sobre si será él quien lidere al combinado nacional en los duelos ante Chile y Colombia, De Paul se mostró cauto: "No sé, yo ocupo el rol que me dan. Son muchos años y me siento un jugador importante de la Selección. Sabemos que la cinta es de Leo (Messi) y quien la lleve será circunstancial porque el capitán es él", afirmó.

Aunque De Paul demostró ser un líder natural dentro y fuera de la cancha, la capitanía es una responsabilidad que él toma con humildad, reconociendo el rol fundamental de Messi como el verdadero líder del equipo.

Nicolás Otamendi se perfila como uno de los candidatos a llevar la cinta de capitán

Otro de los nombres que surgió como posible capitán es el de Nicolás Otamendi, un defensor central con vasta experiencia y carácter. Sin embargo, en los últimos partidos, Otamendi comenzó desde el banco de suplentes, superado en la titularidad por Cristian Romero y Lisandro Martínez, lo que podría repetirse en esta doble fecha FIFA.

Ante esta situación, De Paul podría ser el elegido para portar la cinta, aunque también se baraja la posibilidad de que sea el arquero Emiliano Dibu Martínez quien asuma el rol de capitán. Con sus destacadas actuaciones y su papel crucial en los éxitos recientes de la selección, consolidándose como un referente indiscutible bajo el mando de Scaloni.

Este jueves 5 de septiembre a las 21:00 en el estadio Monumental de Núñez, con entradas agotadas, Argentina se medirá con el seleccionado de Chile. Luego, la Albiceleste viajará a la calurosa Barranquilla para enfrentarse a Colombia el martes 10 de septiembre desde las 17.30 (hora de nuestro país).

Lista de convocados de la Selección Argentina para las Eliminatorias:

Arqueros:

Walter Benítez

Gerónimo Rulli

Juan Musso

Emiliano Martínez

Defensores:

Nahuel Molina

Cristian Romero

Germán Pezzella

Nicolás Otamendi

Lisandro Martínez

Valentín Barco

Marcos Acuña

Volantes:

Leandro Paredes

Guido Rodríguez

Alexis Mac Allister

Enzo Fernández

Giovani Lo Celso

Ezequiel Fernández

Paulo Dybala

Rodrigo De Paul

Delanteros:

Nicolás González

Alejandro Garnacho

Matías Soulé

Giuliano Simeone

Valentín Carboni

Julián Álvarez

Lautaro Martínez

Valentín Castellanos

Todos los partidos de la Selección se podrán ver en vivo por Telefé, TyC Sports y TV Pública.