Todo indica que Messi no está lesionado, pero igual descansará ante Perú

Con la clasificación para los cuartos de final asegurada -en la Copa América que se disputa en el país del Norte- Lionel Scaloni tendrá la oportunidad de rotar a sus jugadores y, sobre todo, cuidar a Lionel Messi, que sufrió una molestia durante el partido de Chile.

Aunque el propio capitán de la Selección argentina de fútbol transmitió tranquilidad al asegurar que se encontraba bien tras la victoria 1-0 ante los trasandinos, ahora se concentra en su plena recuperación, por lo que descansaría frente a Perú.

Esto le permitiría a Scaloni ensayar con un equipo que le brinde la oportunidad de demostrar destrezas de juego tanto a Alejandro Garnacho, del Manchester United, como a Valentín Carboni, del Monza de Italia, y la obvia titularidad de Ángel Di María como conductor de la formación albiceleste.

Leo está mejor de lo esperado tras la contractura que sufrió contra Chile y que asustó a todos en Argentina.

"Terminé dolorido, pero bien. Creo que no tengo una lesión. Me costaba moverme con soltura y me condicionó la cabeza", explicó Messi sobre la molestia que sintió durante el primer tiempo, cuando pidió atención para que le masajearan el aductor de la pierna derecha. "Molestaba un poquito, pero pude terminar el partido y veré cómo seguimos. Se me puso duro el aductor, aunque no sentí pinchazo ni nada", completó el capitán argentino tras la victoria que depositó al equipo en la siguiente fase.

La molestia que sufrió Lionel Messi contra Chile en una de las primeras jugadas del partido contra Chile fue mutando a medida que transcurrió el juego y, sobre todo, después del triunfo ante el equipo de Ricardo Gareca. Tanto, que en la Selección argentina hay alivio por el 10, porque en principio no es más que una contractura.

La buena noticia es que Messi no se realizará estudios médicos para verificar la gravedad de su lesión, por lo que, si el entrenador Lionel Scaloni lo qusiera, estaría disponible para el encuentro de este sábado ante Perú, algo que no sucederá.

Es que en paralelo a la palabra del crack rosarino, el técnico dejaba en claro lo que se viene para el duelo ante los peruanos, con la Selección ya clasificada para los cuartos de final, incluso con la chance de ganar el grupo hasta perdiendo. "Será justo que jueguen los chicos que aún no jugaron, porque los quiero ver y lo merecen", remarcó el entrenador, que de esa forma confirmó que habrá rotación para el cruce ante los peruanos.

Ante ese panorama, es evidente que Messi descansará el sábado y tendrá casi 10 días para recuperarse, ya que si Argentina gana el grupo, el siguiente encuentro será el jueves 4 de julio, mientras que si termina en la segunda posición, el cruce de cuartos será el viernes 5.

Más allá de ese detalle, Scaloni se mostró tranquilo respecto a la condición física del astro, en función del último contragolpe argentino, cuando Messi acompañó a toda marcha la carrera de Ángel Di María y Lautaro Martínez, que no pudo terminar venciendo al arquero Claudio Bravo en el remate final. "No hablé con Leo, pero hizo la última carrera de 50 metros en el final", con lo que dio a entender que posiblemente no haya sido nada grave.

El análisis ante Perú

Con el pasaje a la siguiente ronda garantizado, Scaloni valoró las formas que mostró su equipo para vencer a Chile. Además del ímpetu que exhibió sobre el final, cuando parecía que el triunfo no iba a llegar, pero igual siguió insistiendo. "Hay que rescatar que el equipo siempre da la cara de alguna manera... y siempre tiene la actitud de no achicarse cuando el partido se pone bravo. Hicimos bien las cosas que planteamos", expresó el entrenador, que elogió la labor de su colega Ricardo Gareca al frente del seleccionado trasandino: "Le va a poner las cosas difíciles a todos".

Además, se mostró confiado en que el equipo continuará evolucionado a medida que transcurran los partidos. "Vamos creciendo según se va desarrollando la Copa. Estoy satisfecho con el nivel, aunque siempre hay cosas para corregir. Estamos en un buen momento y se vienen lindos desafíos", expresó Scaloni.