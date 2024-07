Silva sigue dando que hablar en aguas abiertas

El Mundial de aguas abiertas, uno de los eventos más prestigiosos en el ámbito de la natación internacional, tendrá lugar en El Calafate entre el 12 y el 18 de agosto. Mendoza tendrá un representante de lujo: Darío Silva, el actual campeón, quien buscará revalidar su título en esta competencia de alto nivel.

Orgullo provincial y nacional

Silva, quien ha representado a Argentina en dos mundiales, expresó su orgullo por llevar la bandera celeste y blanca a competencias internacionales. En una entrevista con el medio local Sitio Andino, comentó: "Representé a Argentina en dos mundiales y es algo único para un deporte tan extremo y solitario. Para mí es un orgullo muy grande representar al país y ver a la celeste y blanca flameando en lugares tan distantes".

El nadador oriundo de Luján de Cuyo -quien en estos momentos se encuentra en Tarifa, España, ya que el 31 cruzará el estrecho de Gibraltar- se ha destacado por su dedicación y compromiso con este deporte, lo que lo ha llevado a obtener importantes logros en su carrera.

Silva en 2023. FOTO: Gentileza

Nuevos desafíos en el horizonte

Con respecto a sus próximos desafíos, Silva no se pone límites: "Para lo que se aproxima no tengo límites, ahora se me vienen estos dos desafíos mencionados anteriormente, en septiembre cruzar el Nahuel Huapi y más competencias que pueda ir por distancia y dinero".

Su ambición y determinación son claras, buscando siempre nuevas metas que lo mantengan en la élite de la natación de aguas abiertas.

Entrenamiento riguroso

El camino hacia el éxito no ha sido fácil para Silva, quien ha tenido que enfrentarse a un riguroso régimen de entrenamiento: "El entrenamiento es muy agobiante y repetitivo, más para estos eventos mundialistas, doble turno más gimnasio. Me costeo yo los viajes y no tengo sponsor", concluyó el nadador, resaltando las dificultades que ha tenido que superar sin el apoyo financiero de patrocinadores.

Silva en 2023. FOTO: Gentileza

El Mundial en El Calafate

El Mundial promete ser un evento emocionante, con los mejores nadadores del mundo compitiendo en las aguas frías del sur de Argentina. Silva, con su determinación y experiencia, es uno de los favoritos para destacarse en esta competencia, llevando una vez más el orgullo de Mendoza y de todo el país.

La comunidad de natación y los aficionados estarán atentos al desempeño de Darío Silva, esperando que pueda repetir la hazaña y traer nuevamente la gloria a Argentina.