Scaloni en la previa vs. Chile: "Vamos a poner..."

El DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni, realizó la tradicional conferencia de prensa previa a un encuentro, en este caso, antes del duelo ante Chile de este martes por la segunda fecha del Grupo A de la Copa América 2024 en Estados Unidos. A continuación, repasamos algunas de sus principales declaraciones.

Adaptación y estrategia ante Chile

"Nuestro equipo juega en función de cómo podemos hacerle daño al rival. Vamos a poner el equipo que mejor se adapte a Chile. Son dos rivales que juegan bastante diferente (en comparación a Canadá) y hemos tomado nuestros recaudos. El equipo siempre está, responde a las expectativas de cada partido. No cambiará nuestra formación según cómo jueguen ellos, nosotros ponemos lo mejor y en base al partido nos vamos adaptando. El equipo lo tengo, ellos todavía no lo saben. Se los diré hoy. El esquema será parecido al del otro día, veremos si hacemos un retoque", señaló Scaloni.

"El fútbol sigue"

El DT campeón del mundo resaltó que "el fútbol sigue, la pelota no para. El estadio que se va a jugar es el mismo, todo lo otro ya es historia, no tiene mucho sentido volver atrás. Es un partido que hemos jugado mucho, no creo que sea diferente a otros. Jugamos como tenemos que jugar. Los jugadores saben que hay límites que no se pueden pasar, hay que ser responsables de no dejar al equipo en inferioridad numérica".

Condiciones del campo

"No lo vi todavía al campo de juego, ya dije lo que tenía que decir. Ahora hay que adaptarse a lo que hay. No quiere incidir en ese aspecto, es igual para todos. Se habló demasiado y ya no se puede hacer nada", acotó al respecto, refiriéndose a las condiciones del terreno.

Liderazgo de Cuti Romero

Scaloni destacó a Cristian Romero en la conferencia: "Es joven y tiene que seguir mejorando. Aún tiene muchos partidos por jugar para tomarlo de esa manera. Es un gran jugador y uno de los mejores centrales del mundo. Estamos contentos y poco a poco se va a ganar su lugar en el plantel. Por juego ya es uno de los referentes pero a nivel experiencia lo van llevando los partidos".

Hora, estadio y TV

El partido entre Argentina y Chile se disputará este martes 25 de junio a las 22:00 (hora de Argentina) en el Metlife Stadium de Nueva Jersey. La expectativa es alta, y la Selección busca consolidarse en la fase de grupos con una victoria, que lo dejaría clasificado a cuartos de final. Transmiten el partido TyC Sports, Telefé, D Sports y la TV Pública.