Scaloni habló previo al duelo ante Costa Rica y adelantó que meterá cambios

El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, reveló en la conferencia de prensa previa al partido contra Costa Rica su intención de realizar modificaciones en el equipo que saltará al campo del Memorial Coliseum de Los Angeles.

Scaloni anticipó que habrá "entre cinco y seis cambios" con respecto al equipo que venció 3-0 a El Salvador.

Una de las variantes podría ser el debut de Walter Benítez en el arco argentino, quien ha sido convocado en varias ocasiones y actualmente está en un gran momento en el PSV Eindhoven.

"No tengo todavía decidido si Walter (Benítez) empieza del inicio o después pero me gustaría darle la oportunidad. Pero todavía no les dije el equipo a ellos y la idea es hacer unos cambios", expresó el DT campeón de mundo.

Además, se espera el regreso de Nicolás Otamendi en la defensa central, lo que le permitiría alcanzar una marca histórica en presencias con la camiseta albiceleste.

En el lateral derecho, es probable la vuelta de Nahuel Molina, mientras que en el centro del campo podría regresar Alexis Mac Allister. Por último, Julián Álvarez tendría la oportunidad de romper su racha sin anotar goles desde la semifinal del Mundial de Qatar 2022. Con estos cambios, Scaloni busca darle oportunidades a nuevos jugadores y mantener la competitividad en el equipo argentino.

Este martes desde las 23.50 (horario de Argentina), la Scaloneta saldrá a la cancha para medirse con Costa Rica, combinado dirigido por el argentino Gustavo Alfaro.