En el Ciclón todos los caminos conducen a Romagnoli

Tras la derrota en la Copa Libertadores en la altura de Quito, la dirigencia de San Lorenzo despidió a su técnico Rubén Darío Insúa y para suplantar su ausencia, los directivos del Ciclón escogieron al entrenador de Reserva, Leandro Pipi Romagnoli, quien ya dirigió ante Central Córdoba.

Si bien los próximos días serán claves para definir quién se pondrá el buzo de entrenador, los dirigentes del club de Boedo confirmaron que el ídolo del club estará al frente del primero equipo el próximo martes 23 de abril cuando el Azulgrana juegue ante Liverpool en Uruguay por la tercera fecha de la fase de grupos de la cita internacional.

Los nombres de la lista de posibles sucesores se van achicando tras la negativa de Gabriel Heinze y Luis Zubeldía, y los directivos ahora cuentan con dos candidatos para sentarse en un banco de suplentes para reemplazar al Gallego.

Si bien, el Pipi tiene asegurado su presencia en el próximo choque por la Copa Libertadores, en San Lorenzo igual siguen buscando quién podría reemplazar a Rubén Insúa.

Los próximos días serán determinantes ya que están a la espera por la respuesta de Nicolás Larcamón, quien viene de ser echado de Cruzeiro hace poco más de una semana después de estar apenas cuatro meses y perder la final del estadual contra el Atlético Mineiro de Gabriel Milito. La particularidad es que nunca dirigió en el país y realizó toda su carrera en el exterior.

En caso de no obtener una respuesta positiva, todos apuntarían a la continuidad de Romagnoli, quien de todos modos dirigiría dentro de una semana el duelo clave ante Liverpool de Uruguay por la tercera fecha de la Copa Libertadores.

“No hablé con la dirigencia sobre el futuro, solo lo hice cuando se fue Rubén. No sé si fue el último partido o si voy a estar en el próximo, me irán diciendo. Pero si me toca la posibilidad de seguir, bienvenido sea. Tengo la ilusión de dirigir a San Lorenzo, no puedo mentir”, dijo el ídolo del club luego de la igualdad contra Central Córdoba de Santiago del Estero.

Habló el hijo de Insúa

Rodrigo Insua, defensor de Barracas Central, cuestionó a las autoridades de San Lorenzo por el despido de su padre, Rubén Darío, tras la derrota 2-0 en Ecuador con Independiente del Valle por la primera ronda de la Copa Libertadores.

San Lorenzo cerró su participación en la Copa de la Liga con un empate ante Central Córdoba en Santiago del Estero

“Mi viejo no está bien. Él quería seguir, estaba muy bien en el lugar que estaba, muy contento. La gente lo banca mucho, le manda muchos mensajes, los jugadores también”, explicó el defensor de Barracas Central en diálogo con Gol de Vestuario.

En tal sentido se refirió al modo en que el presidente Marcelo Moretti y el director deportivo del club, Néstor Ortigoza, luego de casi dos años de estar al frente del equipo despidieron al Gallego. "Una lástima que haya sido así el final. Yo ya sabía que esto iba a pasar ahora, en una semana o en un mes porque a él no lo querían y esto es lo que pasó".