Gustavo Alfaro clasificó a los Ticos y palpita el amistoso ante la Scaloneta

El técnico argentino Gustavo Alfaro clasificó a la Copa América a la selección de Costa Rica tras vencer a Honduras 3 a 1 y al opinar sobre el amistoso del martes ante el conjunto de Lionel Scaloni dijo que "tenemos el privilegio de jugar contra los campeones del mundo".

Lechuga alejó los fantasmas que ponían en duda su continuidad al frente de la selección de Costa Rica al lograr clasificar a la Copa América tras vencer 3 a 1 a Honduras en el repechaje de la Liga de Naciones de la Concacaf.

En el partido disputado en el estadio Toyota de Frisco, Honduras se puso en ventaja a los 10 minutos con gol de Michaell Chirinos, quien venció a Navas con un remate cruzado desde lejos, lo que resultó ser una ilusión para la selección hondureña, que perdió el control de la pelota ante el buen desempeño de los mediocampistas rivales en defensa y ataque.

De esta manera, Costa Rica debutará en la Copa América el 24 de junio ante Brasil, por el grupo D que también integran Colombia y Paraguay.

Tras el triunfo, el DT argentino habló sobre el futuro de la selección y palpitó el próximo duelo ante los dirigidos por Lionel Scaloni.

La selección de Costa Rica será el martes el segundo rival de la Argentina en la gira que el conjunto nacional está realizando por Estados Unidos y sobre este especial encuentro Alfaro señaló: "Y ahora tenemos por delante una prueba contra el campeón del mundo. Y obviamente es una prueba para aprender, porque vamos a intentar a hacer el mejor partido posible, pero es el campeón del mundo. Y tenemos el privilegio de jugar contra el campeón del mundo".

"Es también un partido que es parte de una enseñanza. Cuando el presidente me preguntó si estábamos preparados para jugar con Argentina, yo le respondí que sí. Vamos a jugar con Argentina. Y por más de lo que yo le decía, no había otra cosa en mi cabeza que no sea Honduras, a riesgo de que podíamos perder, con todo lo que significaría una conferencia de prensa si hubiésemos perdido y tener que jugar con Argentina con el riesgo que eso significaría. Pero las cosas no las mido en esos valores. Yo las mido en el crecimiento que podramos tener", agregó el técnico argentino.

Además, agregó la importancia de enfrentarse a equipos importantes: "Con todo respeto, prefiero jugar con Argentina, Brasil, Uruguay, Inglaterra a jugar con otros equipos. Porque los que nos nivela para arriba es el nivel de los rivales que nosotros tengamos. Por más que la pasemos mal, estemos mal y no consigamos un buen resultado. Eso es parte de la enseñanza. Y ese es el tiempo que nosotros tenemos que aprovechar para seguir en el crecimiento que pretendemos. Y es lo que queremos allá, al final del camino: ser competitivos".

El encuentro entre La Scaloneta y Costa Rica está programado a la 23.50 (hora argentina) en el estadio United Airlines Field at the Memorial Coliseum y se transmitirá en vivo por TyC Sports y TV Pública.