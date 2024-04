Cuándo y dónde se jugaría el Superclásico por los cuartos de la Copa de la Superliga

En una definición apasionante de la Copa de la Superliga quedaron definidos los cruces por los cuartos de final y se destaca el Superclásico entre River y Boca. El encuentro decisivo de los grandes del fútbol argentino, se jugaría el próximo domingo en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, y determinará quien avanza a las semifinales.

River, líder de la Zona A con 27 puntos, se medirá a Boca, que se ubicó en el cuarto lugar de la Zona B con 25 unidades. Este enfrentamiento es el más destacado de los cuartos de final de la competición.

Desde el principio, el estadio Mario Alberto Kempes surgió como la opción principal para albergar este trascendental partido del fútbol argentino. Otros posibles lugares, como el Estadio Único de La Plata o el Malvinas Argentinas de Mendoza, están actualmente en proceso de remodelación y ofrecen una capacidad menor que el estadio cordobés.

Si bien no está confirmado oficialmente por parte de la Liga Profesional de Fútbol, ​​trascendió que el partido se llevará a cabo el domingo 21 de abril, con una alta probabilidad de que el horario sea por la tarde.

Otros encuentros de los cuartos de final incluirán a Estudiantes vs. Barracas Central y Argentinos vs. Defensa y Justicia, ambos programados tentativamente para el sábado 20, mientras que Godoy Cruz vs. Vélez está previsto para el domingo 21, coincidiendo con el River-Boca.

El calendario de los playoffs de la Copa de la Liga establece que los cuartos de final tendrán lugar durante el fin de semana del 21 de abril, una semana antes de las semifinales, programadas para el 28 de abril. Todas las instancias se jugarán en campos neutrales y en caso de empate, se definirá directamente por penales, sin tiempo extra.

La final de la Copa de la Liga está programada para el 5 de mayo, también en una cancha neutral. En caso de empate, se recurrirá a penales, pero antes de eso, habrá un tiempo extra compuesto por dos etapas de 15 minutos cada una.