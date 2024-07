¿Quién es Drake, la súper estrella canadiense que apostó US$ 300.000 contra Argentina?

El famoso cantante y compositor canadiense Drake, apostó 300 mil dólares a favor de Canadá y en contra de Argentina en el partido por la primera semifinal de la Copa América jugada este martes.

En caso de que Los Rojos hubieran vencido a los argentinos, el artista hubiera ganado 2.880.000 dólares.

Drake posteó un mensaje para Lionel Andrés Messi: "This could get Messi"; la traducción al español sería: "Esto podría atrapar a Messi ". El post fue acompañado por una bandera de Canadá.

Un mensaje picante que deja en claro la postura de la súper estrella del rap de Estados Unidos y Canadá sobre el encuentro que disputaron Argentina y Canadá en el MetLife Stadium, situado en la ciudad de Nueva Jersey.

Con esta apuesta deportiva, el rapero de Toronto Canadá generó una ola de comentarios y muchas burlas en las redes sociales.

Drake en el mundial de Qatar apostó por Argentina. Entonces, arriesgó un millón de dólares a que la selección argentina le iba a ganar a Francia en la final, algo que sucedió, pero en los penales. Si el triunfo ocurría en el tiempo reglamentario, con una cuota de 2,75, iba a obtener USD 2.750.000 millones. Pero las circunstancias épicas de la victoria, con Dibu Martínez en los remates desde los 12 pasos, no lo favorecieron. Y terminó perdiendo su voluminosa apuesta.

La apuesta de Drake.

¿Quién es Drake?

Drake, cuyo nombre real es Aubrey Drake Graham, es un rapero, cantante, compositor y actor canadiense nacido el 24 de octubre de 1986 en Toronto, Ontario. Ganó popularidad inicialmente como actor en la serie de televisión Degrassi: The Next Generation, donde interpretó a Jimmy Brooks.

En el 2006, Drake lanzó su primer mixtape, Room for Improvement, seguido de Comeback Season (2007) y So Far Gone (2009), que lo llevaron a firmar un contrato con Young Money Entertainment de Lil Wayne. Su álbum debut, Thank Me Later (2010), debutó en el número uno del Billboard 200 y fue seguido por una serie de álbumes exitosos como Take Care (2011), Nothing Was the Same (2013), Views (2016), Scorpion (2018) y Certified Lover Boy (2021).

Drake es conocido por su estilo musical que combina el rap con melodías de R&B, y ha sido una figura influyente en la música contemporánea. Ha recibido numerosos premios, incluidos varios Grammy, y es uno de los artistas más vendidos de todos los tiempos.

Además de su carrera musical, Drake es cofundador del sello discográfico OVO Sound y ha incursionado en varios negocios, incluidos la moda y los deportes, siendo parte del equipo de propietarios de los Toronto Raptors de la NBA.