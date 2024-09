River a semifinales luego de un duelo chivo ante Colo Colo

La alegría nao tem fin en el Mundo River. Luego de ganarle a Boca en La Bombonera, el elenco conducido por Marcelo Gallardo siguió con los festejos tras superar a Colo Colo por 1-0 en el Monumental y está entre los cuatro mejores de América.

En una noche fría en Buenos Aires, en un estadio colmado con 86 mil espectadores, sin visitantes, el local sacó adelante un partido muy difícil y se quedó con la serie.

Previo al pitazo inicial del árbitro Andrés Matonte, hubo un minuto de silencio por el uruguayo fallecido, Juan Izquierdo.

Gallardo no quiso tocar mucho el equipo que tuvo un partido aceptable en el Monumental de Santiago. De un encuentro al otro, metió dos cambios. Uno obligado por la expulsión de Paulo Diaz, en su lugar jugó Leandro González Pirez, y otro táctico, con el ingreso de Facundo Colidio por Claudio Echeverri.

De entrada, se paró con cuatro defensores, misma cantidad de mediocampistas y dos delanteros.

En la vereda de enfrente, Jorge Almirón reemplazó al suspendido Maximiliano Falcon por el ex Vélez, Emiliano Amor. El Cacique tomó la iniciativa y jugó en campo rival, con la conducción de Arturo Vidal. El Rey se ubicó por la derecha de la ofensiva y cuando recibía la pelota, se inclinaba hacia el medio para entrar en juego con los mediocampistas.

Los primeros minutos fueron de ida y vuelta. Frente al domino de la pelota de la visita, River no se quedó atrás y atacó rápido cuando la recuperaba con la velocidad de Colidio y el buen pase de Nacho Fernández. El ex Boca fue el que generó la primera ocasión de gol llegando al fondo con pelota dominada, tiró un centro al ras que no llegó a conectar Borja frente a la salida del arquero Brayan Cortés.

A los 16`, el dueño de casa se puso en ventaja a través de una pelota parada. Centro de Acuña, la devolvió Valdivia, tomó el rebote Simón que nuevamente la elevó para la llegada de Colidio en el segundo palo que sólo tuvo que empujarla.

"Colidio"



Porque convirtió este gol para la ventaja parcial de River por 1-0 ante Colo Colo por la Conmebol Libertadores. Ya la empezaron a pechear los chilenos, boqueó toda la semana Vidal y terminó habilitando en el gol el chileno hijo de re mil puta.

pic.twitter.com/G3S9tQGulw — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) September 25, 2024

En ventaja, River se paró en su campo ordenado para esperar a su contrincante. En cambio, el Cacique tomó protagonismo, pero se mostró impreciso con el balón y no inquietó el arco de Franco Armani.

Con el paso de los minutos, el Millonario lo arrinconó y empezó a levantar en su juego. Llevó a cabo una presión alta para asfixiar y no dejarlo jugar a un Colo Colo que siempre intentó salir con pelota dominada desde el fondo y evitar rifarla hacia adelante, una característica en los equipos de Almirón.

El segundo tiempo arrancó con la misma tónica. Colo Colo tuvo el control de la pelota, pero le faltó profundidad. Además, trató de sacar ventaja de las segundas pelotas, pero muchas las perdía por imprecisiones. River, por su parte, esperó agazapado para salir de contragolpe. Pero con el correr de los minutos, fue trepando hacia el campo adversario y ejerciendo presión para controlar al Cacique. Mientras, Armani era un invitado de lujo que no intervenía.

Carlos Palacios intervino muy poco y no pudo ser gravitante como sí lo fue en la segunda etapa en la ida en Santiago de Chile. Apagado Vidal, sin participación de Javier Correa y con destellos de Palacios, el equipo de Almirón no encontró los caminos para lastimar el arco del ex golero de la selección argentina. Entonces, el entrenador argentino movió el banco de suplentes.

Cristian Zavala, Gonzalo Castellani, Guillermo Paiva y Marcos Bolados ingresaron por Gil, Mauricio Isla, Correa y Pavez No obstante, Gallardo hizo tres sustituciones: Adam Bareiro, Franco Mastantuono y Manuel Lanzini por Borja, Simón y Fernández.

Sobre el final, el recién ingresado Paiva hizo transpirar a Armani que desvió un remate cruzado del delantero chileno. En el último tramo del partido, el Cacique merodeó el arco defendido por Armani, pero careció de puntería.