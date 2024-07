Los Pumas 7s arrasaron en su debut en París 2024

En su primera presentación en los Juegos Olímpicos de París 2024, el seleccionado argentino de rugby seven, conocido como Los Pumas 7s, superó a Kenia con un contundente 31-12 en el estadio de Saint-Denis. El segundo compromiso será a las 14:30 frente a Samoa.

Bajo la dirección de Santiago Gómez Cora, el equipo argentino comenzó su campaña con miras a conseguir la medalla de oro en lo que ha sido su año más exitoso, buscando mejorar la presea de bronce obtenida en Tokio 2020.

El partido: Argentina vs. Kenia

El encuentro comenzó con los africanos tomando la delantera gracias a un try de Chrisant Ojwang, posteriormente Antony Mboya convirtió los otros dos puntos. Sin embargo, Los Pumas 7s no tardaron en responder. Agustín Fraga descontó rápidamente, aunque Tobías Wade falló en su intento de conversión. Al finalizar el primer tiempo, los argentinos se encontraban en desventaja por 7 a 5.

En los segundos siete minutos del partido, Los Pumas 7s demostraron su poderío. Agustín Fraga anotó otro try que puso a Argentina al frente. Los kenianos lograron empatar nuevamente con un try, dejando el marcador 12-12.

Sin embargo, la reacción argentina no se hizo esperar. Tomas Elizalde anotó un try que, sumado a la conversión fallida por Joaquín Pellandini, dejó el marcador en 19-12. La ventaja se extendió aún más con un try de Luciano González, llevando el marcador a 24-12. Finalmente, Marcos Moneta cerró el partido con otro try, sellando la victoria argentina por 31-12, a pesar de otra conversión fallida por Pellandini.

Un inicio prometedor

Este triunfo representa un comienzo auspicioso para Los Pumas 7s en su objetivo de conquistar la medalla dorada en París 2024. Con una sólida actuación colectiva y destacadas individualidades, el equipo de Santiago Gómez Cora se perfila como uno de los favoritos en esta competencia olímpica.

Plantel de Los Pumas 7s para París 2024

Santiago Álvarez Fourcade (C)

Tomás Elizalde

Agustín Fraga

Luciano González Rizzoni

Matteo Graziano

Santiago Mare

Marcos Moneta

Matías Osadczuk

Joaquín Pellandini

Gastón Revol

Germán Schulz

Tobías Wade

Head Coach: Santiago Gómez Cora.