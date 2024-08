Las mejores frases de Gallardo en su vuelta a River

Marcelo Gallardo volvió a River Plate y fue presentado este mediodía en una conferencia de prensa en el salón de eventos de la tribuna San Martín del estadio Monumental. Esta reaparición marca el retorno del DT más exitoso en la historia del club de Núñez.

Un recibimiento especial

El evento comenzó con una calurosa bienvenida de los fanáticos que se acercaron a Alcorta 7597 para presenciar el regreso de Gallardo. Mientras el merlense ingresaba a la sala, se abrazó con dirigentes e ídolos del club como Enzo Francescoli, Rodolfo D'Onofrio y Gabriel Rodríguez. Un grupo de seguidores riverplatenses entonó una canción reversionada de su despedida contra Rosario Central en 2022.

Palabras del presidente y de Gallardo

El presidente del club, Jorge Brito, abrió la conferencia con palabras emotivas: "Hoy es un día histórico para el Mundo River, por el comienzo de la segunda etapa de Gallardo como técnico. Quiero agradecerle por haber tomado este nuevo desafío. Todos tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Es un año con una Copa Libertadores muy particular. Esperamos tener la final en nuestra casa. Te quiero agradecer enormemente, Marcelo".

Gallardo respondió rápidamente: "Gracias a todos por estar presentes acá. Tenía mucho para decir, pero quiero tratar de ser breve. Yo siempre digo lo que siento. Y ahora siento muchísima emoción. Tengo sentimientos encontrados. No hace mucho que me fui, pero parece que nunca me fui. Volver al club y recorrer el mundo River me hace sentir en casa".

Metas y desafíos

"Tenemos que recuperar el espíritu de club y de equipo, hay que recuperar el deseo de seguir construyendo. Con nuestro cuerpo técnico vamos a dar el 100% de nuestras posibilidades. Si nos va muy bien a todos, vamos a ser felices. A eso vamos a apuntar". Gallardo también agradeció a su padre, Máximo, quien no pudo asistir debido a problemas de salud, pero a quien espera tener de vuelta pronto.

En cuanto a la Copa Libertadores, Gallardo amplió: "Esa es la ilusión de todos. Para mí no hay ninguna revancha. Simplemente voy viendo lo mejor para mi carrera. Estar acá es un privilegio. La pregunta de la Copa se genera lógicamente. Vamos a hacer todo lo posible para jugar las siguientes instancias. La ilusión de todos es ganar la Libertadores".

En el Mâs Monumental, junto al Presidente @JorgeBrito, Marcelo Gallardo firmó su contrato para transformarse en el nuevo entrenador de River.

Sin embargo, Gallardo decidió ponerle un freno a la euforia debido al próximo desafío que deberá afrontar el domingo de local: "Los cruces directos nos estimulan. Hay que prepararse. No podés llegar mal a un partido. Con Huracán va a ser una buena medida para afrontar los octavos de final".