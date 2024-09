Julián Álvarez: "Scaloni nos pide..."

La Selección argentina se prepara para volver a la acción, luego de lo que fue la consagración en la Copa América 2024 en los Estados Unidos. La Albiceleste, recibirá a Chile este jueves en el Más Monumental.

"Son dos partidos muy importantes para nosotros, así que estamos enfocados en eso", comentó el delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, en diálogo con la prensa argentina.

Al ser consultado sobre sus minutos compartidos con Lautaro Martínez y la posibilidad de liderar el ataque argentino en ausencia del capitán, Lionel Messi, Álvarez fue cauto: "No sabemos, por el momento son entrenamientos, pero siempre compartimos algunos momentos. Ya se verá mañana o en estos días cuando el cuerpo técnico lo decida".

Además, comparó esta oportunidad de jugar con otro delantero centro con su presente en el Atlético de Madrid: "Es parte del fútbol, he jugado muchas veces con otro delantero en diferentes posiciones, dependiendo de lo que necesita el equipo, lo que pide el cuerpo técnico, así que estoy acostumbrado a eso".

La charla no podía dejar de lado la particularidad de esta fecha, marcada por la ausencia de dos grandes referentes como Messi y Ángel Di María, quien solo estará para recibir un homenaje, pero no formará parte del equipo. "No sé cuándo fue la última vez o si alguna vez pasó (no contar con ninguno de los dos), pero tenemos que adaptarnos. Sabemos que Fideo va a tener su homenaje, muy merecido, y bueno, Leo... ojalá que pronto esté de vuelta con nosotros".

Respecto a la presión de jugar para la selección, especialmente tras haberse consagrado campeones del mundo y bicampeones de América, Álvarez aseguró que "es siempre lo mismo. Es representar a la Selección argentina, dar el máximo. Todos queremos estar acá y tratamos de demostrarlo en cada partido, en cada minuto que nos da el cuerpo técnico".

Y agregó: "Todos tenemos algo muy competitivo adentro y es también lo que pide el cuerpo técnico, no relajarse y seguir siempre con la vara bien alta. Hay que seguir representando a la Selección y dejarla en lo más alto".

Finalmente, sobre el próximo rival, Chile, Álvarez reconoció: "Sabemos que es un rival difícil, que nos va a hacer las cosas no tan fáciles. Nosotros tenemos que, con nuestros puntos fuertes, tratar de ganar el partido".

El partido entre Argentina y Chile será este jueves 5 de septiembre a partir de las 21.00 en el Más Monumental, por la fecha 7 de las Eliminatorias Sudamericanas. Luego, el martes 10 a las 17.30, visitará a Colombia en Barranquilla, reeditando la final de la última Copa América.