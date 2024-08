Fecha 12 de la LPF 2024: día, hora, árbitros y TV

Este viernes 23 de agosto inicia la fecha 12 de la Liga Profesional de Fútbol 2024 (LPF). Entre los duelos más atractivos, se destacan el de Lanús vs. Godoy Cruz, River vs. Newell´s, Estudiantes vs. Boca y el clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente.

A continuación, la grilla de partidos de la fecha 12:

Viernes 23 de agosto

18.00 Independiente Rivadavia - Platense (ESPN Premium)

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Sábado 24 de agosto

14.30 Deportivo Riestra - Sarmiento (ESPN Premium)

Árbitro: Facundo Tello.

15.00 Argentinos Juniors - Huracán (TNT Sports)

Árbitro: Pablo Echavarría.

17.00 Instituto - Defensa y Justicia (ESPN Premium)

Árbitro: Andrés Merlos

19.30 Tigre - Unión (TNT Sports)

Árbitro: Fernando Rapallini

Domingo 25 de agosto

14.30 San Lorenzo - Talleres (ESPN Premium)

Árbitro: Nazareno Arasa.

14.30 Lanús - Godoy Cruz (TNT Sports)

Árbitro: Fernando Echenique.

17.00 Racing - Independiente (TNT Sports / ESPN Premium)

Árbitro: Nicolás Ramírez.

20.30 River - Newell's (ESPN Premium)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Lunes 26 de agosto

16.00 Barracas Central - Vélez (ESPN Premium)

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

16.00 Central Córdoba - Banfield (TNT Sports)

Árbitro: Silvio Trucco.

18.30 Belgrano - Gimnasia (TNT Sports)

Árbitro: Sebastián Zunino.

18.30 Rosario Central - Atlético Tucumán (ESPN Premium)

Árbitro: Fernando Espinoza.

21.00 Estudiantes - Boca (TNT Sports)

Árbitro: Darío Herrera.