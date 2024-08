Esta vez, los penales no acompañaron a Boca y quedó eliminado

Por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, Cruzeiro le ganó 2 a 1 a Boca Juniors en los 90 minutos y 5 a 4 en los penales, luego del 2 a 2 en el resultado global. El conjunto argentino tuvo una noche torcida, porque jugó toda la noche con diez hombres.

Primer tiempo

La historia arrancó sumamente torcida para el Xeneize. A los diez segundos, un planchazo de Advíncula provocó la expulsión directa por parte del árbitro Wilmar Roldán. El defensor peruano se fue llorando, al entender su error y la incidencia que provocaba para el juego.

Todo se le hizo cuesta arriba a Boca. Entró Figal para cubrir la banda derecha y salió Martegani. Como yapa, a los 9´ Henrique ponía el 1-0 para los locales, lo que significaba el empate en el global.

¡OTRO MAZAZO PARA BOCA! Chiquito Romero sacó una pelota bárbara, pero en el rebote apareció Matheus Henrique para el 1-0 de Cruzeiro.



▶️ Más 🏆 Conmebol #Sudamericana en #DisneyPluspic.twitter.com/U83ruTY2wr — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 23, 2024

Zenón tuvo una chance inmejorable para igualar, pero su remate se fue muy desviado. Como respuesta, Cruzeiro no perdonó y al minuto siguiente, tras un tiro de esquina que la defensa de Boca no pudo sacar, Walace remató y venció la resistencia de Romero, además de que en el camino hubo un pequeño desvío en Pol Fernández que lo terminó de descolocar.

¿ERA CORNER EL SEGUNDO DE CRUZEIRO? Todo Boca reclamó por un tiro de esquina que le dieron a los brasileños: de ahí vino el 2-0 por la definición de Walace.



▶️ Más 🏆 Conmebol #Sudamericana en #DisneyPluspic.twitter.com/bU9h5hHrI9 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 23, 2024

Todo parecía perdido para el Xeneize. 2-0 abajo y un hombre menos. Sin embargo, no se dio por vencido. Creció en el medio del campo y logró descontar (e igualar en el global) gracias a Milton Giménez, que capturó una asistencia de cabeza de Lema. Su remate no fue muy potente, pero terminó de confundir a Cássio, que se metió con pelota y todo en tiempo de descuento. Un primer tiempo con muchas emociones, no apto para cardíacos.

EL CABO MILTON GIMÉNEZ CON SU TERCER GOL EN #BOCA. pic.twitter.com/dGWHLbrYmj — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) August 23, 2024

Segundo tiempo

Ya en el complemento, Diego Martínez decidió mantener a los mismos diez y le pidió un mayor sacrificio a Medina en el mediocampo. Con eso, disimuló la falta de un futbolista.

Hizo un gran segundo tiempo y jugó mucho tiempo en campo rival. Sin embargo, no estuvo fino en los metros finales y Cruzeiro se lo llevó puesto en los últimos minutos y nuevamente Romero fue clave, en este caso para sacar dos pelotas que se metían. Una de ellas, dio en el poste después del cachetazo del arquero.

Penales

Y si bien había sido una buena noche de Romero con atajadas importantes, no pudo contener ninguno de los cinco penales que le patearon William, Henrique, Marlon, Dinenno y Barreal.

En Boca anotaron Rojo, Lema, Blanco y Figal, pero en el penal decisivo Merentiel la tiró por arriba del travesaño, decretando la eliminación del Xeneize.

❌🇦🇷 MERENTIEL ERRÓ EL ÚLTIMO PENAL DE LA TANDA Y BOCA QUEDÓ AFUERA DE LA COPA SUDAMERICANA.



😬🇧🇷 Tras el 2-2 global en la SERIE de los OCTAVOS de FINAL, el Xeneize PERDIÓ en PENALES por 5-4, ante Cruzeiro.

pic.twitter.com/8LCgfPDnSp — Más Que Once (@MasQueOnce_) August 23, 2024

El equipo de Martínez se va de manera temprana del certamen continental. Ahora tendrá que poner todas sus energías en la Liga Profesional y en la Copa Argentina.