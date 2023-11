Entre la victoria histórica y un 'problemita' de salud: el dilema de Scaloni

Lionel Scaloni dejó en duda su continuidad como entrenador de la Selección argentina tras la histórica victoria por 1-0 sobre Brasil en el Maracaná. Luego, su nombre apareció en la lista de posibles reemplazantes de Carlo Ancelotti en el Real Madrid. Esta semana, volví a hablar sobre su futuro, revelando un problema de salud que enfrentó después del Mundial de Qatar.

Según trascendió, hubo un primer contacto entre directivos del Real Madrid y la agencia alemana que representa a Scaloni. El periodista Fernando Czyz señaló que Scaloni regresó a Mallorca, su lugar de residencia, y no se descarta un contacto directo por parte de la Secretaría Técnica del club español.

En el programa del exfutbolista Christian Vieri, Bobo TV, Scaloni expresó que el estrés y las presiones durante el Mundial afectaron su salud. Reveló que, después del torneo, a finales de enero, desarrolló un problema de salud en la barriga, diagnosticado como herpes por los médicos.

"Después del Mundial, y guarda, quiero aclarar que después del Mundial y no ahora, sino a finales de enero, algo me salió en la barriga. Un herpes me dijeron los médicos", reveló Scaloni en perfecto italiano (jugó en la Lazio entre 2007 y 2012).



El técnico campeón del mundo sostuvo que entendió ese proceso que afectó su salud "por todo lo vivido un mes antes. Es que cuando a uno le baja la adrenalina y está más relajado, todo puede llegar a afectarlo".

Scaloni explicó que comprende cómo el proceso afectó su salud, atribuyéndolo a la intensidad vivida un mes antes. Destacó la importancia de jugar con el corazón con la camiseta argentina y cómo la adrenalina y la relajación pueden influir en la salud.

A modo de gesto de buena voluntad, Scaloni habría manifestado su intención de asistir al sorteo de la Copa América 2024 en Miami el 7 de diciembre. Este gesto podría interpretarse como una señal de que, al menos por ahora, su intención es seguir al frente de La Scaloneta, a pesar de las especulaciones surgidas tras el partido con Brasil y su supuesta renuncia.