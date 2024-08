El dramático relato del futbolista con fractura de tibia y peroné

Las imágenes impresionan. El encuentro correspondía a dos equipo de la Liga de Bella Vista, Corrientes. Un defensor del club Centro Estrada entrega mal una pelota en las cercanías de su área. El receptor es un delantero del club Rivera del Paraná de la misma ciudad.

Cuando el atacante va a encarar para ir hasta el arco de Estrada, el propio marcador de punta busca enmendar su error. Pero lo hace de la peor manera posible: fuerte de atrás.

No solo derriba al delantero, sino que su topetazo trae consecuencias peores: fractura de tibia y peroné.

Los futbolistas en cuestión son Enzo Molina el agresor y Gabriel Amarilla, la víctima.

A punto de ser operado (el lunes o martes sería), el jugador de Rivera del Paraná relató su angustia en una entrevista con un canal de la provincia litoraleña.

"No sabía lo que me pasaba cuando se dio la lesión. Fue una lesión dura; la rotura de tibia y peroné. Lo abrazaba a mi papá".

Sobre Molina dijo: "Me mandó un mensaje, pero no hemos hablado. Tengo bronca con él, quizás cuando me enfríe pueda hablar".

Gaby Amarilla además de jugar en el futbol provincial también integraba la selección de futsal de su provincia, e inclusive formaba parte de una lista de convocatoria, de la cual obviamente fue desafectado. Y eso también generó su frustración .

El jugador bellavistense Edio un alias para quienes puedan colaborar con los costos de la operación: Gabriel.amarilla.01

CVU: 0000003100074348529934

"Me siento triste por una lesión que me complica para hacer algo que tanto amo. Quiero operarme y volver a la cancha lo más rápido posible", dijo Gabriel Amarilla.