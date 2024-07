Después del título, Rivadavia empieza a pensar en una nueva Liga Argentina

Como en la década del 80, la ciudad de Rivadavia saca pecho y se regocija por tener el mejor básquet de Mendoza. Celebra, corta redes o llega a finales en distintas categorías y representa a la provincia a nivel nacional como nadie.

Y todo esto, en épocas de vacas flacas y en un país donde vivir en crisis ya parece ser una tradición, o un callejón sin salida.

Es por esta realidad, que Rivadavia se dio el lujo de ser campeón de la Superliga de Mendoza el último sábado, celebró durante 48 horas, pero ya empieza a pensar en la próxima Liga Argentina.

Como yapa, este 2024 lo encontró en una campaña inolvidable a nivel nacional llegando hasta las semifinales de Conferencia Norte, cayendo ni más ni menos que con Atenas de Córdoba, quien luego sería el campeón del torneo.

Mauricio Francese, en sus últimos días como presidente del club (en asamblea se decidió que Mario Sosa, actual vice, pase a ser el máximo directivo), expresó en diálogo con Minuto 91 (programa que se emite de lunes a viernes de 17.00 a 19.00 en Ciudadano News 91.7 FM): "No es fácil conseguir el presupuesto. Los costos son cada vez mayores. Pero vamos a intentar seguir en Liga Argentina. Los próximos diez días son importantes, tenemos varias reuniones entre entes públicos y privados para buscar el apoyo necesario".

Mauricio Francese.

Como dato alentador, Francese comentó que el club "se encuentra con las cuentas al día, tanto con los jugadores como con los pagos correspondientes a la competencia", algo no menor conociendo la situación de otras instituciones de Liga Argentina.

Es el caso, por ejemplo, del histórico Gepu de San Luis, quien perdió su plaza debido a problemas internos en su comisión y la no presentación en tiempo y forma del formulario de libre deuda, además de Jáchal de San Juan que vendió su lugar.

Volviendo a lo deportivo, Rivadavia demostró, en su última consagración, el sentido de pertenencia. Nueve de los doce jugadores que firmaron la planilla de la final ante Anzorena, son nacidos y formados en la cantera del club. "Es un doble mérito", explica Francese, que argumenta: "El proyecto del club es que nuestras inferiores nos abastezcan para la Primera. Muchos de ellos ya jugaron buenos minutos en Liga Argentina y han tenido finales de Superliga con rivales de mucha experiencia y lo han hecho de gran manera".

Sobre la continuidad o no de Sebastián Torre al mando del equipo, el directivo recalcó que "todavía no nos sentamos a charlar, pero nos encantaría que siga. Es para sacarse el sombrero por el trabajo que realizó, ya sea en Liga Argentina como en Superliga. Convenció a los chicos de que podían ser campeones y así pasó. Sabemos que si se queda es para jugar otra Liga Argentina, no solo el torneo doméstico".

A partir del próximo mes Francese pasa a ser jefe de equipo, es decir, tendrá a su cargo todo lo estrictamente deportivo del plantel profesional.

El intendente Ricardo Mansur recibió al plantel de Rivadavia. FOTO: Rivadavia Básquet.

En lo que respecta a los aportes gubernamentales, en las últimas horas el intendente de Rivadavia, Ricardo Mansur, invitó al plantel y a la comisión directiva a un agasajo por el torneo ganado, una señal de que la intención del gobierno comunal es seguir acompañando a su equipo.

Si bien la temporada 2024/2025 de Liga Argentina comenzará a mediados de octubre, los preparativos y la logística comienzan desde ahora. Es por este motivo que Rivadavia deja atrás los festejos y vuelve al trabajo en búsqueda de conseguir el presupuesto.

Otro guiño importante lo dio el ente oficial de la competencia este miércoles, al confirmar a los 32 equipos que van a participar de la siguiente temporada y entre ellos está Rivadavia, siendo parte de la Conferencia Norte.

El público fiel de Rivadavia. FOTO: Abril Capeloni

La noticia pasa por la reestructuración de la competencia, que ahora tendrá Apertura (de octubre a diciembre) y Clausura (de febrero a junio). Los campeones del Apertura y Clausura, se medirán luego en una final por el ascenso a la Liga Nacional.

La Naranja Mecánica calienta motores e inicia su puesta a punto, en búsqueda de más objetivos.