Cómo será la hoja de ruta de Gimnasia y Esgrima en la Primera Nacional

Los equipos que integran la Primera Nacional calientan motores para el inicio de una nueva temporada. Entre ellos, Gimnasia y Esgrima de Mendoza busca ser protagonista, como lo hizo hace dos años cuando llegó a instancias de semifinales de Reducido.

El equipo del Parque formará parte de la Zona B de la Primera Nacional y tendrá como pareja en los partidos interzonales a Deportivo Maipú, lo que promete ser un duelo (o clásico provincial) muy atractivo.

A continuación, esta es la hoja de ruta del equipo dirigido por José María Bianco:

Fecha 1 vs. Defensores de Belgrano (L)

Fecha 2 vs. Chaco For Ever (V)

Fecha 3 vs. San Telmo (L)

Fecha 4 vs. Atlético Rafaela (V)

Fecha 5 vs. Deportivo Madryn (L)

Fecha 6 vs. Defensores Unidos (V)

Fecha 7 vs. Atlanta (L)

Fecha 8 vs. Almirante Brown (V)

Fecha 9 vs. Colón (L)

Fecha 10 vs. Estudiantes de Río Cuarto (V)

Fecha 11 vs. Aldosivi (L)

Fecha 12 vs. Mitre (V)

Fecha 13 vs. Gimnasia y Tiro (L)

Fecha 14 vs. Deportivo Maipú (L) (Interzonal)

Fecha 15 vs. Nueva Chicago (V)

Fecha 16 vs. Deportivo Morón (L)

Fecha 17 vs. Temperley (V)

Fecha 18 vs. Brown (A) (L)

Fecha 19 vs. Almagro (V)

Fecha 20 vs. Defensores de Belgrano (L)

Fecha 21 vs. Chaco For Ever (V)

Fecha 22 vs. San Telmo (L)

Fecha 23 vs. Atlético Rafaela (V)

Fecha 24 vs. Deportivo Madryn (L)

Fecha 25 vs. Defensores Unidos (V)

Fecha 26 vs. Atlanta (L)

Fecha 27 vs. Almirante Brown (V)

Fecha 28 vs. Colón (L)

Fecha 29 vs. Estudiantes de Río Cuarto (V)

Fecha 30 vs. Aldosivi (L)

Fecha 31 vs. Mitre (V)

Fecha 32 vs. Gimnasia y Tiro (L)

Fecha 33 vs. Deportivo Maipú (L) (Interzonal)

Fecha 34 vs. Nueva Chicago (V)

Fecha 35 vs. Deportivo Morón (L)

Fecha 36 vs. Temperley (V)

Fecha 37 vs. Brown (A) (L)

Fecha 38 vs. Almagro (V)