Cómo será la hoja de ruta del Deportivo Maipú en la Primera Nacional

Los 38 equipos que integran la Primera Nacional se preparan con todo, para uno de los torneos más exigentes de Sudamérica. Entre ellos, está el Deportivo Maipú, que viene de una campaña inolvidable y con una final en el Reducido. ¿Podrá tomarse revancha en el 2024?

El elenco ahora dirigido por Rubens Sambueza, conoció ayer que integrará la Zona A de la Primera Nacional, para muchos, la más compleja.

Además, sabe que debutará en condición de visitante ante Chacarita y que su pareja para los interzonales será Gimnasia y Esgrima, en un duelo (o clásico provincial) que promete ser muy atractivo.

A continuación, la hoja de ruta del Deportivo Maipú:

Fecha 1 vs. Chacarita Juniors (V)

Fecha 2 vs. San Martín de Tucumán (L)

Fecha 3 vs. Arsenal (V)

Fecha 4 vs. San Martín (SJ) (L)

Fecha 5 vs. Brown (PM) (V)

Fecha 6 vs. Agropecuario (L)

Fecha 7 vs. All Boys (V)

Fecha 8 vs. Tristán Suárez (L)

Fecha 9 vs. Patronato (V)

Fecha 10 vs. Racing de Córdoba (L)

Fecha 11 vs. Alvarado (V)

Fecha 12 vs. Güemes (L)

Fecha 13 vs. Gimnasia (J) (V)

Fecha 14 vs. Gimnasia y Esgrima (V) (Interzonal)

Fecha 15 vs. Ferro (L)

Fecha 16 vs. San Miguel (V)

Fecha 17 vs. Quilmes (L)

Fecha 18 vs. Talleres RE (V)

Fecha 19 vs. Estudiantes (L)

Fecha 20 vs. Chacarita Juniors (L)

Fecha 21 vs. San Martín de Tucumán (V)

Fecha 22 vs. Arsenal (L)

Fecha 23 vs. San Martín (SJ) (V)

Fecha 24 vs. Brown (PM) (L)

Fecha 25 vs. Agropecuario (V)

Fecha 26 vs. All Boys (L)

Fecha 27 vs. Tristán Suárez (V)

Fecha 28 vs. Patronato (L)

Fecha 29 vs. Racing de Córdoba (V)

Fecha 30 vs. Alvarado (L)

Fecha 31 vs. Güemes (V)

Fecha 32 vs. Gimnasia (J) (L)

Fecha 33 vs. Gimnasia y Esgrima (L) (Interzonal)

Fecha 34 vs. Ferro (V)

Fecha 35 vs. San Miguel (L)

Fecha 36 vs. Quilmes (V)

Fecha 37 vs. Talleres RE (L)

Fecha 38 vs. Estudiantes (V)