Así quedaron las zonas de la Primera Nacional

Este miércoles, en el predio que AFA tiene en Ezeiza, se realizó el sorteo de las zonas de grupos de la Primera Nacional para la temporada 2024. En esta nota, todo lo que tenés que saber.

En esta ocasión, la segunda división del fútbol argentino tendrá 38 equipos divididos en dos zonas de 19.

Si bien se trató de un sorteo abierto, se tomaron los recaudos para que equipos de cercanías (o clásicos) no compartieran el mismo grupo. Aunque sí habrá duelos interzonales y entre ellos, algunos clásicos interesantes.

Los participantes se enfrentarán todos contra todos ida y vuelta en la misma zona. El mejor de cada grupo se clasificará a la final por el primero de los dos ascensos disponibles a la Liga Profesional.

El ganador ascenderá directo, mientras que el perdedor se unirá al Reducido que protagonizarán los equipos que hayan quedado entre el 2° y 7° lugar de cada zona.

Así quedaron las zonas

A continuación, los interzonales

Defensores Unidos vs. Agropecuario

Patronato vs. Colón

Nueva Chicago vs. Ferro

All Boys vs. Atlanta

Chacarita vs. Defensores de Belgrano

Quilmes vs. Temperley

San Martín (T) vs. Chaco For Ever

Almirante Brown vs. Tristán Suárez

Brown (A) vs. Talleres de Remedios de Escalada

Almagro vs. Estudiantes de Caseros

Dep. Morón vs. San Miguel

Estudiantes RC vs. Racing (C)

Atlético Rafaela vs. San Martín (SJ)

Güemes vs. Mitre (SdE)

Gimnasia (J) vs. Gimnasia y Tiro de Salta

Aldosivi vs. Alvarado

San Telmo vs. Arsenal

Gimnasia (M) vs. Deportivo Maipú

Deportivo Madryn vs. Guillermo Brown (PM)