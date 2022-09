'El señor de los anillos: Los anillos de poder' estrena en Amazon

En 2017, los herederos de J.R.R Tolkien "subastaron" los derechos de algunos de los escritos del autor nacido en Sudáfrica. Netflix y HBO pusieron mucha plata, pero finalmente Amazon Prime pagó 250 millones de dólares y se quedó con el producto.

Cinco años más tarde, la plataforma lanza este viernes El Señor de los anillos: Los anillos de poder, una espectacular serie, al nivel de House of the Dragon, la recientemente estrenada precuela de Game of Thrones.

Esta nueva tira también es una precuela, pero de las trilogías cinematográficas de El señor de los anillos y El hobbit.

Con una inversión de unos 1000 millones de dólares para su primera temporada (tendrá ocho capítulos), antes de estrenar, Los anillos del poder ya rompió un récord: es la serie más costosa de la historia.

Morfydd Clark, Robert Aramayo, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Ismael Cruz Córdova, Sophia Nomvete y Ben Walker; entre otros, forman parte del elenco de la serie.

¿De qué tratará El señor de los anillos: los anillos del poder?

La historia de esta serie está basada en los "apéndices" de las historias que escribió J.R.R Tolkien: unas 150 páginas de líneas temporales, árboles genealógicos y otros detalles del universo literario.

Con algunas libertades narrativas, la serie fantástica de aventuras creada por Patrick McKay y J.D. Payne transcurre en la Segunda Edad de la Tierra Media y contará el ascenso de Saurón.

La elfa Galadriel será la protagonista de esta épica superproducción rodada en Nueva Zelanda que se propone, entre otras cosas, mostrar la última alianza entre los elfos y los humanos.