C. Tangana canceló su show en el Lollapalooza Argentina

Este viernes, comienza en el Hipódromo de San Isidro, de Buenos Aires, la edición 2022 del Lollapalooza. Este año, el festival contará con los shows de artistas internacionales de la talla de Miley Cyus, The Strokes o Foo Figthers.

Pero por otra parte, el evento tendrá una importante ausencia de último momento, la del español C. Tangana, que aparecía como una de las figuras principales de la jornada inaugural.

"Por razones ajenas a Lollapalooza Argentina y habiendo recibido todo el apoyo posible por parte de la producción del festival, la oficina del artista lamenta comunicar que C. Tangana no podrá hacer llegar la carga ni el personal necesario para la realización de su actuación en la edición 2022, por lo que se ve obligado a cancelar su participación", informó la organización del festival.

El texto, que también fue compartido por el rapero de 31 años en sus redes sociales, aclara: "C. Tangana se disculpa ante todos sus fans y lamenta mucho no poder brindar su show, y tanto la oficina del artista como DF Entertainment esperan muy pronto anunciar su próxima presentación en Argentina".

Pero la de C. Tangana no es la única baja que anunció el encuentro, que finalmente tampoco contará con los shows de Jane´s Addiction y KIing Gizzard & The Lizard Wizard, quienes no tocarán por circunstancias "relacionadas al COVID-19".

Estas bandas serán reemplazadas por DJ Brandi Cyrus (hermana de Miley) y por el cantante estadounidense Two Feet.