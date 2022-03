Se terminan los reportes diarios de casos y muertes por Covid-19

Ana María Nadal (Archivo)

La ministra de Salud Ana María Nadal, informó que Mendoza dejará de publicar los reportes diarios que indica la cantidad de contagios y fallecidos por Covid-19. La medida entrará en vigencia el 1 de abril y se debe a la buena situación epidemiológica que atraviesa la provincia y el país.

Asimismo, Nadal también adelantó que desde Nación le confirmaron que adoptarán la misma medida, a partir de la misma fecha. En su lugar, se publicará un informe semanal que, probablemente, se publique los días martes.

En ese sentido, Rodolfo Torres, coordinador médico de la Asociación de Clínicas y Sanatorios (Aclisa) de Mendoza, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y se refirió a la notable baja de contagios de coronavirus. "Si algo nos ha enseñado este virus, es que lo único constante es el cambio y que todas las medidas que hemos tomado siempre han sido adaptativas y nunca hemos podido adelantarnos un paso", señaló el especialista.

"La situación en Mendoza es muy favorable. En este momento tenemos una positividad baja, tenemos que ir al comienzo del año pasado para tener valores similares. La verdad que es una situación favorable, con pocos casos y pocos fallecidos, tanto en la provincia como en el país", explicó Torres.

Carla Vizzotti, ministra de Salud de la Nación.

Sin embargo, advirtió que "tenemos algunas luces amarillas prendidas en el mundo, sobre todo en Europa y en Hong Kong, donde no solo han aumentado las internaciones, sino también los casos de Covid-19, asociados a una nueva subvariante de Ómicron que se llama BA.2, que hace que tengamos que seguir con la guardia levantada. No tanto quizás como en estos dos años anteriores, pero no debemos olvidarnos que aún la situación de la pandemia existe y las alertas se han emitido a nivel de otras jurisdicciones sanitarias y también de la OMS que dice aún no es momento de bajar los brazos al 100%".

Y agregó que "sí tenemos que festejar esta buena situación epidemiológica que es fruto del esfuerzo de todos los mendocinos que hemos logrado estar como estamos, y tenemos que seguir como venimos, tratando de no relajarnos, sobre todo en los cuidados".

"Hoy en día las terapias intensivas de Mendoza están volviendo a tener una mutación del tipo de paciente que tiene internado adentro. De hecho, si comparamos la ocupación total de las camas que teníamos de la semana pasada a ahora, ha aumentado un 4% su ocupación, pero ha disminuido notoriamente la cantidad de pacientes que teníamos con Covid. Ese es el dato importante a tener en cuenta", manifestó el entrevistado.

