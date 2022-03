La pandemia no ha terminado: aconsejan seguir usando el barbijo

Si bien los contagios de coronavirus continúan disminuyendo en Argentina y en varios países del mundo, la pandemia de coronavirus sigue siendo una realidad y todavía no ha finalizado, por lo que varios especialistas sugieren seguir utilizando el barbijo. Miles de personas siguen muriendo día a día a causa del Covid-19, aunque en los últimos días el foco de atención se haya corrido hacia el lado del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

El neumonólogo José Manuel Viudez habló con El Interactivo (lunes a viernes de 13 a 14 por Facebook y YouTube de El Ciudadano) y fue consultado por la situación epidemiológica del coronavirus en el país.

-Cada vez nos sentimos más liberados, pero la agenda de los medios y de los Estados cambió. ¿Terminó la pandemia, o no?

-No, no terminó lamentablemente. No tenemos en cuenta que se ha juntado los dos picos de las dos variantes distintas. Todos los días veo en la telemedicina que hay pacientes con síntomas de Ómicron y otros con síntomas de Delta. La evolución de los que andan mal, esos cien muertos por día es por el pico Delta que sucedió en enero y sigue. Son dos variantes distintas. En Argentina es el único país donde ambos picos se dieron al mismo tiempo, eso va a producir que tengamos un diley de tres meses más con las muertes.

-Pareciera que Ómicron fue la última tan contagiosa.

-Estimo eso, estuve leyendo y los grandes infectólogos que hacen historia de los virus piensan que parece ser la última expresión. Hay un grupo de orientales que creen que habrá otras variantes. Está discutido y para mí, estoy más cerca de pensar que es el fin de la pandemia. Pero ahora llega el otoño, los chicos van a ir a la escuela y como saben las vacaciones de invierno se inventaron porque era el peor momento donde los virus respiratorios por el conglomerado de niños aumentan el contagio. Por eso se cortan dos semanas, que son el ciclo completo de una infección viral. Así que nosotros vamos a entrar a otoño sin tener resuelto el Covid con estas dos variantes.

-El barbijo ha pasado a segundo lugar, el fin de semana me sentí un extraterrestre porque fui a comprar una pizza y era el único con barbijo. Me pareció preocupante.